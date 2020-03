7 người vượt biên bị đưa đi cách ly 0 Nghệ An7 người Việt từ Lào về nước qua lối mòn đã bị biên phòng phát hiện đưa đi cách ly.

Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, nhóm người này bị phát hiện ngày 23/3 tại địa phận huyện Tương Dương. Họ có hộ khẩu ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đi lao động tư do ở Lào. Trước diễn biến của dịch Covid-19, họ trở về nước qua lối mở, không muốn đi qua cửa khẩu vì sẽ bị cách ly.

Chiến sĩ biên phòng Nghệ An làm nhiệm vụ tại chốt. Ảnh: Bùi Thượng.

Nhà chức trách đã đưa toàn bộ những người này đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Để ngăn chặn người vượt biên qua Lào và ngược lại, lực lượng biên phòng Nghệ An đã cử 160 chiến sĩ trực tại 52 chốt trên đường biên giới dài hơn 468 km trải dài trên 5 huyện.

"Nhiều người có tâm lý sợ đi qua cửa khẩu sẽ phải cách ly. Dự báo trong thời gian tới nhiều lao động người Việt Nam tại Lào sẽ tìm cách vượt biên. Vì vậy ngoài các chốt cố định thì biên phòng phải cử thêm các chốt tuần tra di động", lãnh đạo biên phòng Nghệ An nói.

Chiến sĩ biên phòng Nghệ An chăm sóc vết thương cho nhau trong lúc trực chốt. Ảnh: Bùi Thượng.

Nghệ An đã cách ly tập trung 1.400 người, chủ yếu công dân từ Lào trở về qua các cửa khẩu miền Trung. Ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An cho biết, khó khăn nhất là không thể biết được lượng công dân trở về trong các ngày tiếp theo để có sự chuẩn bị. Tỉnh đang lập danh sách những khách sạn đồng ý làm điểm cách ly tập trung trong thời gian tới.