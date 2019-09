7 ngư dân gặp nạn

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hai tỉnh Quảng Bình - Hà Tĩnh thông báo cho lực lượng cứu nạn và các tàu thuyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân Nghệ An trên tàu cá gặp nạn.

Sau thời gian neo đậu tại cảng Gianh (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để tránh trú bão Podul và ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng 5/9, tàu cá NA 93010 TS công suất 380 CV do một chủ tàu trú huyện Quỳnh Lưu rời bến ra khơi.

Tàu đang chạy khu vực trước cửa Gianh thì bất ngờ bị sóng đánh chìm, trên tàu lúc này có 7 thuyền viên. Nhà chức trách xác định một thuyền viên sau đó được tàu cá đi ngang qua vớt lên an toàn; một thuyền viên tử vong đã được tìm thấy, số còn lại đang mất tích.

6 tàu của các lực lượng hiện cấp tập tổ chức tìm kiếm những người mất tích vùng biển tàu gặp nạn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày 2-3/9 các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to với lượng phổ biến 250-450 mm, một số trạm mưa lớn như: Vinh (Nghệ An) 430 mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 490 mm; Trường Sơn (Quảng Bình) 530 mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 520 mm...