39 nạn nhân trong container là người Việt 0 20h tối nay (7/11), Bộ công an Việt Nam thông báo 39 người chết ở Anh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế.

Sau thời gian phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, đông bắc London, vào ngày 23/10 đều là người Việt Nam.

Bộ Công an Việt Nam cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.



Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân; đồng thời phối hợp với cảnh sát sở tại điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh Nguyễn Thọ Hạnh thắp hương trước bàn thờ tổ tiên tại nhà ở xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An, trong khi chờ nghe thông tin về em trai Nguyễn Thọ Tuân. Ảnh: Ngọc Thành.

Trả lời VnExpress về cách thức đưa các thi thể về nước, tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết phụ thuộc vào phía Anh và tuỳ thuộc nguyện vọng của gia đình nạn nhân. "Có nhà muốn hoả thiêu trước khi đưa về nước, có gia đình mong muốn nhận thi thể để tổ chức theo phong tục, tập quán. Việc này cũng cần bàn kỹ", tướng Xô nói.

Cũng trong thông báo phát đi tối 7/11, cảnh sát Essex cho biết đã trình hồ sơ lên Cơ quan Pháp y Hoàng gia nhận dạng toàn bộ nạn nhân, và gia đình của các nạn nhân này đã được thông báo. Phó cảnh sát trưởng hạt Essex Tim Smith nói: "Đây là một bước quan trọng trong cuộc điều tra và giúp chúng tôi hợp tác với các đồng nghiệp công an Việt Nam để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Chúng tôi sẽ cung cấp cho gia đình các nạn nhân thông tin đầu tiên về việc xác nhận cái chết của họ, trước khi công bố bất cứ thông tin nào khác".

Hôm 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy thi thể của 31 nam và 8 nữ trong thùng xe container tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hạt Essex, đông bắc London. Chiếc container được đưa bằng phà từ Bỉ sang Anh. Nhà chức trách Anh đến nay đã truy tố hai tài xế xe đầu kéo (Mo Robinson và Eamon Harrison), truy nã hai anh em Ronan và Chris Hughes và cho tại ngoại ba người khác có liên quan đến vụ án.

Trong khi đó, công an Nghệ An đã bắt 8 người liên quan đến đường dây môi giới đưa người sang Anh trái phép. Công an Hà Tĩnh cũng cho biết đã khởi tố, bắt hai nghi can để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Tùng Anh