24 bác sĩ Indonesia chết vì Covid-19 0 Số bác sĩ tử vong vì Covid-19 ở Indonesia tăng gấp đôi tuần trước sau khi chính quyền bị chỉ trích không cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế.

Hôm qua (6/4), chính quyền Indonesia ghi nhận 218 trường hợp nhiễm nCoV mới, đưa tổng số người nhiễm ở nước này lên 2.491, trong đó có 209 ca tử vong. Indonesia hiện là nước có số ca tử vong cao thứ ba châu Á, sau Trung Quốc và Iran.

"Tỷ lệ các bác sĩ tử vong đang gia tăng chóng mặt", ông Halik Malik, phát ngôn viên của Hiệp hội bác sĩ Indonesia, nói, xác nhận 24 bác sĩ đã qua đời vì nCoV trong lúc làm việc.

"Nguy cơ bị lây nhiễm của các nhân viên y tế luôn thường trực. Họ cần được bảo vệ bằng mọi cách", Malik cho biết thêm.

Một nhóm nhân viên y tế Indonesia mặc áo mưa thay thế thiết bị bảo hộ ở một bệnh viện miền đông Maluku. Ảnh: JKT.

Theo một số tổ chức nhân quyền ở Indonesia, cái chết của các nhân viên y tế là tình trạng đáng báo động của đất nước trong tình huống khẩn cấp phải đối phó với dịch bệnh.

Nhân viên y tế Indonesia đang đối mặt tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ trầm trọng, một số bác sĩ phải mặc áo mưa và tự trang bị khẩu trang để bảo vệ bản thân. Đồng thời, số ca nhiễm nCoV tăng nhanh khiến các bệnh viện có nguy cơ quá tải.

Theo ông Doni Monardo, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Indonesia, ít nhất 10 tỉnh, bao gồm các tỉnh miền đông Maluku và Papua, thiếu cơ sở điều trị cho bệnh nhân.

Tuần qua, Indonesia đã chuyển đổi một trại tị nạn thời chiến tranh trên hòn đảo không người ở ngoài khơi Sumatra thành cơ sở điều trị Covid-19. Theo một số chuyên gia, dự kiến các ca nhiễm nCoV sẽ đạt đỉnh trong ba tháng tới, vượt qua mốc 100.000 ca vào tháng 7.

Covid-19 xuất hiện ở 209 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 1,3 triệu người nhiễm bệnh, trong đó trên 74.000 người tử vong. Hồi đầu tháng 3, Indonesia ghi nhận hai ca nhiễm nCoV đầu tiên nhưng nước này được đánh giá chậm chạp trong việc ứng phó với đại dịch. Giữa tháng 3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Thedros Adhanom, đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Joko Widodo ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do Covid-19. Đáp lại lời kêu gọi của WHO, chính phủ Indonesia đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có thành lập Lực lượng phản ứng nhanh.

Sơn Nam (Theo Reuters)