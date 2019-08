Vợ Vardy mang bầu em bé thứ 5 0 Bà xã Rebekah sẽ sinh đứa con thứ ba cho tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City vào đầu năm sau.

Rebekah Vardy lộ bụng bầu trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha mới đây. Ảnh: Sun.

Người đẹp 37 tuổi chia sẻ tin vui với người thân và bạn bè. "Becky và Jamie vô cùng hạnh phúc khi cô có bầu lần nữa. Họ háo hức chờ đợi thành viên mới của gia đình. Giờ thì cặp sao sắp có đủ con cho một đội bóng 5 người", nguồn tin thân thiết với nhà Vardy chia sẻ. Phát ngôn viên của vợ chồng chân sút 32 tuổi cũng cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng Jamie và Becky đang rát vui khi sắp có thêm em bé".

Đây là em bé thứ ba của vợ chồng ngôi sao Anh nhưng là đứa con thứ 5 của Rebekah. Tiền đạo Leicester City và cô vợ hơn 5 tuổi có hai con chung là Sofia và Finley. Rebekah còn có con gái Megan (13 tuổi) và con trai Taylor (9 tuổi) từ hai mối tình trước. Jamie Vardy cũng có một cô con gái riêng.

Jamie Vardy bên Rebekah và các con trong đó hai bé lớn là con riêng của vợ. Ảnh: Sun.

Cặp sao kết hôn vào tháng 5/2016. Một năm sau, vợ tiền đạo tuyển Anh tham gia show truyền hình thực tế "I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here" diễn ra trong rừng và xếp thứ 9. Trong khi đó Jamie Vardy nổi tiếng sau khi giúp Leicester City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016. Anh ghi 7 bàn thắng trong 26 lần khoác áo tuyển Anh.

>> Xem thêm ảnh Rebekah vui đùa bên bé Sofia tại Tây Ban Nha

Hoàng Trang (Theo The Sun)