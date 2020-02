V-League có nhà tài trợ từ Hàn Quốc 0 Tập đoàn LS (Hàn Quốc) là nhà tài trợ chính của V-League và giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2020.

Lãnh đạo VPF và LS bắt tay trong lễ ký kết hợp tác.

Ngày 6/2, Công ty CPBĐCN Việt Nam (VPF) và Tập đoàn LS ký kết hợp tác tại Hà Nội. Theo đó, doanh nghiệp của Hàn Quốc trở thành nhà tài trợ cho giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) và giải hạng Nhất quốc gia trong mùa giải 2020.

LS Holdings là một trong những tập đoàn lớn ở Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, điện tử, năng lượng và vật liệu. Gói tài trợ cho V-League và giải hạng Nhất quốc gia có thời hạn một năm, giá trị không được tiết lộ. Phía đối tác Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu và chung tay giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai.

V-League 2020 quy tụ 14 CLB chuyên nghiệp gồm Hà Nội, Thanh Hóa, SLNA, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Sài Gòn FC, Đà Nẵng, HAGL, Quảng Nam, TP HCM, Nam Định, Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sân chơi cao nhất của bóng đá Việt hứa hẹn hấp dẫn, đua tranh quyết liệt khi mỗi CLB được đăng ký ba cầu thủ ngoại và một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài.

Giải hạng Nhất quốc gia có 12 CLB tham dự gồm Khánh Hoà, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Long An, Tây Ninh, Huế, Bình Phước, Bình Định, Cần Thơ, An Giang, Phố Hiến và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đội vô địch giành quyền thăng hạng còn đội hạng nhì đá play-off với đội đứng thứ 13 tại V-League để tranh vé dự V-League 2021.

Theo ban tổ chức, toàn bộ các trận đấu tại V-League và 80% số trận giải hạng Nhất quốc gia 2020 được tường thuật trực tiếp. Hiện tại, do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona, lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp Việt Nam bao gồm cả V-League và giải hạng Nhất 2020 đều bị lùi lại so với kế hoạch ban đầu là cuối tháng 2. Dự kiến V-League 2020 khởi tranh vào ngày 7/3 còn giải hạng Nhất khai mạc ngày 14/3.