Thầy Park: 'May không cùng bảng với Hàn Quốc' 0 HLV Park Hang-seo cho biết ông bị áp lực khi gặp đội bóng quê hương, giới truyền thông Hàn Quốc hỏi nhiều 'phát mệt'.

HLV Park Hang-seo trả lời truyền thông chiều 26/9. Ảnh: Đương Phạm.

Chiều 26/9, HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn truyền thông sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020. Theo đó, Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội Jordan, UAE và Triều Tiên.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận định: "Tại giải đấu ở Trung Quốc năm 2018, Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4. Giải này, chúng ta ở nhóm một. Việt Nam đang là Á quân. Thái Lan dự giải với tư cách chủ nhà. 15 đội còn lại, từ nhóm một tới nhóm 4, tôi nghĩ có trình độ tương đương nhau".

Khi được hỏi "khi xem lễ bốc thăm, ông có sợ cùng bảng với Hàn Quốc không", nhà cầm quân 60 tuổi chia sẻ: "Rất may vì Việt Nam không gặp Hàn Quốc. Đó là quê hương tôi nên nói gì thì nói tôi vẫn thấy áp lực. Tôi không sợ những đội còn lại trong nhóm đó. Điều làm tôi e ngại nhất khi gặp Hàn Quốc là phóng viên Hàn hỏi nhiều đến phát mệt".

Trước câu hỏi "Việc chung bảng với Triều Tiên có phải là điều may mắn với Việt Nam", HLV Park cho biết: "Tôi không tin vào khái niệm may mắn. Chúng ta cứ nỗ lực thì vận may sẽ tới". Ông Park thừa nhận giải đấu nào cũng có áp lực. "Vòng chung kết U23 châu Á khác hẳn với vòng loại. Lực lượng U22 Việt Nam đá SEA Games sẽ là nòng cốt ở giải U23 châu Á. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lứa cầu thủ này từ nay cho tới khi giải đấu diễn ra".

Theo lịch, vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 tại Thái Lan. Việt Nam đá trận ra quân vào ngày 10/1 gặp U23 UAE. Sau đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán Jordan vào ngày 13/1 và đối đầu Triều Tiên vào ngày 16/1.