Nữ sinh Hàn Quốc đánh bại tay vợt cầu lông số một thế giới

An Se-young mừng chiến thắng trước tay vợt số một thế giới Tai Tzu Ying. Ảnh: BWF.

Trong ngày thi đấu thứ 4 tại giải cầu lông đồng đội Sudirman Cup 2019 đang diễn ra tại Nanning, Trung Quốc, tay vợt trẻ người Hàn Quốc An Se-young gây bất ngờ lớn khi đánh bại số một thế giới Tai Tzu Ying của Đài Loan với tỷ số 2-1 sau 66 phút thi đấu.

Ở set đầu tiên, An Se-young để thua đối thủ với tỷ số cách biệt 14-21. Tuy nhiên, hai set sau đó, tay vợt 17 tuổi của Hàn Quốc vùng lên mạnh mẽ để thắng lại đối thủ mạnh nhất giải với các tỷ số 21-18 và 21-16. Trong set cuối, An Se-young thậm chí có lúc dẫn trước đối thủ với khoảng cách rất xa 18-7.

Sau trận, chính An Se-young cũng tỏ ra bất ngờ khi vượt qua đối thủ hạng một thế giới: "Chiến thuật của tôi là phòng thủ sau đó chớp thời cơ ghi điểm. HLV khuyên tôi phải tập trung và cố gắng giằng co với đối thủ. Tôi rất ngạc nhiên khi có thể đánh bại Tai Tzu Ying".

Trong khi đó, Tai Tzu Ying cũng thừa nhận An Se-young xứng đáng giành chiến thắng. "Cô ấy cao, có sức mạnh và di chuyển tốt. Cô ấy ấy chơi toàn diện. An Se-young chắc chắn sẽ là tay vợt nổi bật trong tương lai", tay vợt 24 tuổi người Đài Loan nói. Bên cạnh đó, tay vợt nữ số một thế giới cũng giải thích cô không có được phong độ tốt nhất do đang dính một chấn thương nhẹ.

An Se-young và Tai Tzu Ying bắt tay nhau sau trận đấu. Ảnh: BWF.

An Se-young sinh ngày 5/2/2002. Sự nghiệp cầu lông của cô phát triển từ môi trường học đường. Năm 2018, An Se-young trở thành nữ sinh cấp ba đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Cô nhanh chóng chứng tỏ được tài năng khi đại diện cho Hàn Quốc dự giải Uber Cup tại Thái Lan và Asian Games tại Indonesia năm 2018. Tại giải New Zealand mở rộng vừa qua, An Se-young xuất sắc đánh bại Li Xuerui - tay vợt Trung Quốc từng giành HC vàng Olympic 2012 - trong trận chung kết để đoạt chức vô địch. Hiện tại, An Se-young đứng thứ 50 trên bảng xếp hạng tay vợt cầu lông nữ thế giới.

Minh Khang (Theo BWF)