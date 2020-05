Nhà C. Ronaldo tụ tập mừng sinh nhật cháu gái 0 Siêu sao C. Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez vui vẻ hát chúc mừng tuổi 21 của cô cháu Alicia - con của anh trai Ronaldo - tại biệt thự ở Funchal.

Tối 17/4, C. Ronaldo cùng bạn gái tham gia tiệc sinh nhật của cháu gái anh Alicia Aveiro - con gái anh trai Hugo. Sao Juventus mặc áo phông kết hợp jeans rách trong khi người đẹp Georgina Rodriguez diện bộ đầm bó và ngắn, có vẻ chật nên phải lấy tay chỉnh sửa trong video do Elma - chị gái C. Ronaldo - chia sẻ trên trang cá nhân ngày hôm sau.

"Đây là sinh nhật của cô cháu gái yêu quý của tôi. Gia đình, bạn bè và tình yêu thương luôn ở đây", Elma viết chú thích. Alicia đáp lại lời bác: "Khi đang cách ly cùng gia đình, bạn vẫn có thể có một sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người, luôn bên nhau nhé". Bà Dolores - mẹ CR7 - vừa từ viện về nhà tháng trước sau khi đột quỵ cũng xuất hiện trong video khi ngồi trên ghế ở góc phòng. Trên trang cá nhân, bà đăng ảnh Alicia cùng lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật 21 tuổi cháu yêu. Bà hy vọng ngày hôm nay sẽ được nhớ đến nhiều năm sau. Chúc cháu mạnh khỏe, nhiều may mắn trên đường đời".

Bữa tiệc được tổ chức trong một căn phòng có quầy bar và tường treo đầy tranh liên quan tới sự nghiệp và gia đình C. Ronaldo ở biệt 7 tầng tại Funchal. Chưa rõ liệu tiền đạo Juventus đã trở lại nhà ở Funchal hay vẫn ở ngôi nhà thuê 3.500 bảng một tuần gần làng chài cách đó nửa giờ đi xe. Việc cả nhà CR7 tụ tập trong khi Bồ Đào Nha đang trong tình trạng khẩn cấp toàn quốc đến ngày 2/5 gây nhiều tranh cãi. Trước đó, giới chức đảo Madeira bị đặt dấu hỏi sau khi C. Ronaldo được trông thấy tập luyện ở sân bóng trên đảo. Tuy nhiên, người đứng đầu Madeira cho biết, siêu sao 35 tuổi không phạm luật vì anh là VĐV chuyên nghiệp có lý do chính đáng là đi tập luyện và đã tuân thủ giãn cách xã hội.

C. Ronaldo ôm ba con trên giường cùng bạn gái. Ảnh: Instagram.

Cũng trên trang cá nhân tối 18/4, C. Ronaldo và Georgina Rodriguez đều đăng ảnh nằm trên giường cùng ba con nhỏ. "Cách tốt nhất bắt đầu một ngày mới", chân sút Juventus viết chú thích. Siêu sao Bồ Đào Nha còn chia sẻ video cậu con trai Mateo bắt chước câu hét "Si" của bố mỗi lần ghi bàn. Ông bố 35 tuổi cười thích thú nhận định "Bố nào con nấy".

Mateo bắt chước hét giống bố mỗi khi ghi bàn.

