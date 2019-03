Messi khen C. Ronaldo sau khi lập cú đúp cho Barca

Messi lập cú đúp góp phần vào chiến thắng 5-1 của Barca trước Lyon. Ảnh: Sun.

Cú đúp của Messi cùng các pha lập công của Coutinho, Pique và Dembele mang về chiến thắng hủy diệt cho Barca trước đại diện Ligue 1 tại lượt về vòng 1/8 Champions League. 5-1 cũng là tỷ số sau hai lượt trận vì ở lượt đi trên đất Pháp, hai đội hòa không bàn thắng. Sau khi giúp đội nhà giành vé vào tứ kết, Messi không ngần ngại khen ngợi C. Ronaldo, kình địch thi đấu rực rỡ với hattrick vào lưới Atletico Madrid một ngày trước đó.

"Màn trình diễn của Cristiano và Juventus đêm qua thật sự rất ấn tượng. Đó là sự ngạc nhiên lớn. Tôi đã nghĩ Atletico sẽ mạnh hơn nhưng cuối cùng Juve chơi lấn lướt và Cristano có một buổi tối thần kỳ", chân sút Barca chia sẻ.

C. Ronaldo có một đêm thăng hoa khi lập hattrick giúp Juventus lội ngược dòng trước Atletico Madrid. Tuy nhiên, siêu sao 34 tuổi đứng trước nguy cơ bị phạt vì màn ăn mừng phản cảm. Ảnh: Sun.

Khi C. Ronaldo còn ở Real, siêu sao Bồ Đào Nha và đồng nghiệp bên phía Barca luôn bị đem ra so sánh với nhau. Tại lượt trận Champions League hai ngày qua, các fan thích thú khi "C. Ronaldo gọi và Messi đã trả lời". CR7 vừa lập hattrick hôm trước, kình địch ghi hai bàn hôm sau.

Sau loạt trận sáng 14/3 với chiến thắng 5-1 của Barca và 3-1 của Liverpool, 8 đội lọt vào tứ kết Champions League được xác định. Ngoại hạng Anh áp đảo với 4 đại diện là MU, Man City, Tottenham và Liverpool. Tây Ban Nha chỉ còn Barca, bên cạnh Juventus của Italy, Ajax của Hà Lan và Porto của Bồ Đào Nha