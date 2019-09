Messi bầu cho C. Ronaldo ở giải The Best 0 Siêu sao Juventus C. Ronaldo không đưa tên kình địch vào phiếu bầu của FIFA nhưng Messi lại chọn CR7 ở vị trí thứ hai trong lá phiếu của mình.

Messi, C. Ronaldo và Van Dijk tại lễ trao giải Cầu thủ hay nhất châu Âu cuối tháng 8. Trong Gala The Best của FIFA hôm 23/9, C. Ronaldo vắng mặt. Ảnh: CL.

Với tư cách là đội trưởng tuyển quốc gia, cả C. Ronaldo và Messi đều có quyền bầu chọn các cá nhân xuất sắc năm. Theo danh sách bình chọn mới công bố của FIFA, C. Ronaldo điền tên đồng đội mới Matthijs De Ligt ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Frankie De Jong và Kylian Mbappe. Trong khi đó, Messi chọn kình địch C. Ronaldo ở vị trí thứ hai, sau Sadio Mane và Frankie De Jong.

Virgil van Dijk - thủ quân tuyển Hà Lan và là người sau đó thất bại trước Messi ở giải The Best - bình chọn cho chính đối thủ, tiếp đó điền tên hai đồng đội ở Liverpool là Mohamed Salah và Sadio Mane. Messi cũng là lựa chọn đầu tiên của thủ quân tuyển Anh Harry Kane và ông thầy Gareth Southgate.

Danh sách một số phiếu bầu của các sao. Ảnh: Mail.

Kết quả điểm số của top 10 The Best FIFA 2019. Ảnh: Mail.

Đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải chọn C. Ronaldo ở vị trí Cầu thủ hay nhất năm, sau đó là Van Dijk và Messi. HLV Park Hang-seo lần lượt chọn Mohamed Salah, Messi và Eden Hazard.

Mỗi cầu thủ đứng ở vị trí đầu được 5 điểm, xếp thứ hai được ba điểm và đứng thứ ba được một điểm. Trong lễ trao giải The Best của FIFA tối 23/9, Messi giành chiến thắng với 46 điểm, Van Dijk xếp thứ hai với 38 điểm, hơn C. Ronaldo hai điểm. Trước đó, trong lễ trao giải Cầu thủ hay nhất châu Âu tháng trước, Van Dijk được vinh danh, vượt qua Messi và C. Ronaldo.

Hoàng Trang (Theo Daily Mail)