Mẹ và bạn gái C. Ronaldo bị đồn không hòa hợp 0 Bà Dolores Aveiro - mẹ siêu sao C. Ronaldo - lên tiếng về mối quan hệ với người đẹp Georgina Rodriguez sau khi bà ngừng theo dõi Instagram bạn gái của con trai.

C. Ronaldo bên bạn gái Georgina Rodriguez và mẹ - bà Dolores Aveiro. Ảnh: RT.

Tin đồn mẹ và người yêu C. Ronaldo xích mích rộ lên sau khi bà Dolores bỏ nút theo dõi trang cá nhân của Georgina Rodriguez. Tờ Correio da Manha của Bồ Đào Nha cho rằng hai người phụ nữ quan trọng nhất của chân sút Juventus đang có bất đồng. Vốn là người không thích ồn ào, hôm cuối tuần bà Dolores đăng tải tâm sự trên Instagram Story giải thích mối quan hệ với bạn gái của con trai, thậm chí gọi Georgina Rodrguez là con dâu.

"Các bạn thân mến, nếu tôi ngừng follow ai đó mà tôi thường xuyên tiếp xúc trực tiếp thì thật kỳ lạ và không cố ý. Các bạn biết đấy, tôi mới học cách sử dụng Instagram và chưa hiểu rõ hết về mạng xã hội này. Nếu tôi ngừng theo dõi con dâu tương lai và những người khác thì đó chỉ là vô tình mà thôi. Chắc là tôi có sự nhầm lẫn giữa các nút bấm. Hãy ngừng thêu dệt mọi chuyện bởi chẳng có mâu thuẫn gì ở đây cả", bà Dolores viết.

Mẹ C. Ronaldo gọi Georgina Rodriguez là con dâu khiến nhiều người đồn đoán cặp sao đã bí mật kết hôn. Tuy nhiên theo The Sun, việc bà Dolores gọi bạn gái của con trai là con dâu là điều bình thường ở các nước Nam Âu khi đôi nam nữ hẹn hò nhau đã lâu. C. Ronaldo và Georgina Rodriguez bên nhau từ 2016. Hôm 21/5, mẹ CR7 cũng bấm nút "like" bức ảnh chú thích "ngày làm việc" của người đẹp gốc Argentina. Chị gái Katia của C. Ronaldo đang ở Brazil cũng ra dấu thích bức ảnh của em dâu tương lai.

Cả mẹ và chị gái C. Ronaldo đều 'like' bức ảnh Georgina Rodriguez sửa soạn đi làm hôm 21/5. Ảnh: Instagram.

Năm 2018, mẹ C. Ronaldo từng chia sẻ: "Cô ấy là mẹ của cháu tôi. Giờ Georgina chưa phải là con dâu tôi nhưng là con dâu tương lai. Cô ấy rất điềm tĩnh". Người yêu của C. Ronaldo cũng đang bị đồn mang bầu lần hai vài tuần nay khi chia sẻ loạt ảnh gây nghi ngờ. Ở bức ảnh mới nhất, Georgina Rodriguez dùng tay che bụng và khéo khoe nhẫn kim cương được cho là nhẫn đính hôn. Hôm cuối tuần, bà mẹ một con đăng ảnh mặc bikini nhưng khéo dùng phao che bụng khi ngồi trong bể bơi cùng CR7 và các con.

Bà Dolores vẫn ở lại quê nhà Madeira, tiếp tục phục hồi sau khi bị đột quỵ đầu tháng 3. Trong khi đó, C. Ronaldo đưa bạn gái và các con về Italy từ đầu tháng 5. Siêu sao Juventus đã trở lại tập luyện với đồng đội sau khi kết thúc hai tuần tự cách ly ở biệt thự trên đồi tại Turin.

Georgina Rodrgiuez che bụng và để lộ nhẫn kim cương ở ngón áp út, rộ tin có bầu và đính hôn. Ảnh: Instagram.

Người đẹp 26 tuổi dùng phao che bụng trong bức ảnh trong hồ bơi với CR7 và các con hôm cuối tuần. Ảnh: Instagram.

Hoàng Trang (Theo The Sun)