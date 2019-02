HLV Chelsea không bắt tay đồng nghiệp Man City sau thảm bại 0-6

HLV Chelsea (vòng tròn đỏ) đi vào đường hầm, không bắt tay đồng nghiệp bên phía Man City (vòng tròn xanh). Ảnh: Sun.

Theo The Sun, sau khi bị HLV Chelsea phớt lờ, chiến lược gia của Man City tiến tới bắt tay trợ lý của Sarri là Gianfranco Zola. Cựu danh thủ The Blues dường như cũng bất ngờ trước hành động của nhà cầm quân đồng hương nhưng có giải thích lý do với HLV Guardiola. "Tôi đã nói chuyện với Gianfranco Zola. Ông ấy không nhìn thấy tôi thôi mà. Không vấn đề gì đâu, chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp", HLV Man City chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

HLV Guardiola nói chuyện với cựu danh thủ Zola, trợ lý HLV Chelsea. Ảnh: Sun.

Trong khi đó, HLV Sarri chỉ biết nói lời xin lỗi các fan Chelsea. Nhà cầm quân người Italy "không thể hiểu nổi" vì khi tập vẫn hiệu quả. Thua 0-6 trước Man City là thất bại đậm nhất của The Blues tại Premier League sau 28 năm, đẩy Chelsea xuống thứ 6 cùng điểm với Arsenal nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Ông Sarri có 90 phút ác mộng tại Etihad khi bị thủng lưới 4 lần trong hiệp đầu tiên trước khi nhận thất bại bằng tỷ số một set tennis. HLV 60 tuổi đang chờ giải trình với ông chủ Abramovich và đứng trước nguy cơ mất việc. Trong khi đó, ba điểm có được trước Chelsea giúp Man City đòi lại ngôi đầu bảng từ Liverpool. Sergio Aguero lập hattrick, Sterling ghi hai bàn và Ilkay Gundogan ghi một bàn trong chiến thắng đậm.