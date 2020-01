Fan 'phát sốt' khi C. Ronaldo khoe cơ bắp 0 Siêu sao C. Ronaldo gây chú ý với bức ảnh cởi trần tập tạ, để lộ thân hình vạm vỡ trên trang cá nhân hôm 8/1.

C. Ronaldo với hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn hôm 8/1 (ảnh phải). Ảnh: Instagram.

Khoảnh khắc chân sút 34 tuổi khoe thân hình cơ bắp cuồn cuộn thu hút gần 8 triệu lượt "like" chỉ sau nửa ngày. Các fan đua nhau xuýt xoa khen body hút mắt của CR7. "Cầu thủ giỏi nhất thế giới", "Thành quả của sự nỗ lực", "Cỗ máy" là những bình luận chủ yếu của người hâm mộ. Có fan so sánh C. Ronaldo với Chúa, người khác coi anh là "kiệt tác hoàn hảo".

Ở tuổi 34 nhưng nhờ chế độ ăn uống ngủ nghỉ khoa học cùng sự chăm chỉ rèn luyện, C. Ronaldo vẫn giữ được body săn chắc. Ông bố 4 con có lần thổ lộ rằng anh vẫn cảm thấy cơ thể khỏe mạnh như ở tuổi 23. Tiền đạo từng 5 lần giành Quả bóng vàng không sử dụng đồ uống có cồn và cũng không xăm hình như phần lớn đồng nghiệp.

CR7 'mỏng cơm' 17 năm trước khi khoác áo U21 Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP.

Siêu sao Bồ Đào Nha khoe cơ bắp trước trận đấu vòng 19 Serie với Roma đêm 9/1. Trong trận mở màn năm mới hôm 6/1, tiền đạo Juventus lập hattrick góp công vào chiến thắng 4-0 trước Cagliari. C. Ronaldo trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử sau Alexis Sanchez lập hattrick ở cả ba giải đấu là Serie A, La Liga và Premier League. Đây cũng là cú hattrick thứ 56 trong sự nghiệp cầu thủ của C. Ronaldo. Đến nay, CR7 đã ghi được 616 bàn thắng trong hơn 800 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia và CLB.

Hoàng Trang (Theo The Sun, Daily Star)