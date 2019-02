Đội bóng Italy đưa nhân viên y tế vào sân bị đánh tụt hạng 0 Sau trận thua tai tiếng 0-20 trước AC Cuneo, Pro Piacenza vừa bị phạt tiền, vừa bị loại khỏi Serie C. Đội bóng Italy đưa 6 cầu thủ, một nhân viên y tế ra sân, chấp nhận thua 0-20

Pro Piacenza ra sân với 7 cầu thủ trong đó có một nhân viên y tế. Ảnh: Goal.

Hôm 18/2, đơn vị tổ chức Serie C - Lega Pro- quyết định không công nhận tỷ số trận đấu gây sốc giữa Pro Piacenza và AC Cuneo với lý do Pro Piacenza sử dụng nhiều cầu thủ chưa được đăng ký. Đội bóng đang xếp cuối bảng Serie C bị đánh tụt xuống hạng 4 đồng thời bị phạt 20.000 euro và bị xử thua 0-3. Lega Pro đánh giá CLB có hành vi "không thể chấp nhận được" và miêu tả trận đấu với AC Cuneo là "nguy hiểm", "bi hài", không được phép xảy ra lần nữa.

"Tôi đã cố gắng hết mình, tôi xin lỗi vì mọi chuyện không thể khác. Giá như có thêm thời gian, tôi tin rằng có đủ khả năng tạo ra một đội bóng mới. Tôi nhận trách nhiệm về vụ việc. Kháng án ư, điều đó phụ thuộc vào chủ tịch nhưng nếu có sẽ mất rất nhiều thời gian", Giám đốc của Pro Piacenza phát biểu sau khi đội bóng bị loại khỏi giải hạng ba Italy.

Pro Piacenza đang đứng trên bờ vực phá sản, không thể trả lương cho hầu hết cầu thủ và ban huấn luyện từ tháng 8/2018. Trong chuyến làm khách tới sân của AC Cunio, đội bóng Italy chỉ có 7 cầu thủ ra sân, trong đó có 6 người dưới 20 tuổi và một nhân viên vật lý trị liệu. Một cầu thủ 19 tuổi được chỉ định làm HLV trưởng kiêm thủ quân. Thiếu người nên Pro Piacenza nhận thất bại tới 0-20.

Pro Piacenza (áo sọc đỏ đen) bị xử thua 0-3 trong ba trận đấu trước trận thua tai tiếng 0-20 hôm 17/2. Ảnh: Corrie.

Sớm muộn Pro Piacenza cũng xuống hạng bởi đội bóng đang xếp cuối bảng với 8 điểm. Trước trận đấu với AC Cuneo, Pro Piacenza bị xử thua 0-3 trong ba trận vì bỏ trận do không không đủ quân số. Trong 20 trận đã đấu, đội bóng Italy có 5 trận thắng, một trận hòa nhưng cũng bị trừ 8 điểm vì vi phạm luật tài chính. Mùa giải trước, Pro Piacenza xếp thứ 14 với 41 điểm.