Cựu HLV judo Hàn Quốc ngồi tù 6 năm vì tấn công tình dục học trò tuổi teen 0 Người đàn ông 35 tuổi mang họ Son bị nạn nhân Shin Yu-yong tố cáo có hành vi quấy rối từ mùa hè 2011. Nữ VĐV Hàn tố cáo HLV lạm dụng tình dục từ năm 15 tuổi

Shin Yu-yong trong buổi nói chuyện với hãng tin Yonhap tại Seoul giữa tháng một. Ảnh: Yonhapnews.

Hôm 19/7, tòa quan quận Jeonju tuyên án cựu HLV Judo Son 6 năm tù vì tấn công tình dục cựu võ sĩ Shin Yu-yong. Ngoài ra, người đàn ông 35 tuổi đã có gia đình còn phải tham gia 80 giờ chương trình điều trị dành cho tội phạm bạo lực tình dục, danh tính bị công khai trong 5 năm và không được tham gia các hoạt động liên quan tới trẻ em trong vòng 10 năm.

Ban đầu, công tố viên đưa ra mức án 10 năm với Son nhưng sau đó giảm xuống còn 6 năm. Shin và luật sư được cho là không bằng lòng với án phạt này, cho biết sẽ kháng cáo.

Cô gái 24 tuổi từng là học trò của Son ở trường trung học. Đầu năm nay, Shin khiến dư luận xứ Hàn chấn động khi tố cáo thầy cũ tấn công tình dục khoảng 20 lần từ mùa hè 2011 đến 2015 khi cô mới 16 tuổi. Ngay cả khi Shin đã tốt nghiệp trung học nhưng vẫn bị ông quấy rối. Trong khi đó, cựu HLV judo khẳng định cả hai đồng thuận quan hệ.

Shin cho biết, Son từng một lần dẫn cô tới phòng khám thử thai. Khi vợ của người đàn ông 35 tuổi nghi ngờ mối quan hệ của chồng với cô học trò tuổi teen, Son đưa 500.000 won (gần 500 USD) cho Shin để bịt miệng. Suốt một năm, cô gái trẻ không nói với ai chuyện bị quấy rối vì lo sợ sự nghiệp thi đấu sẽ chấm dứt và nghĩ rằng không ai có thể giúp đỡ. Cuối cùng, Shin thổ lộ với một nữ trợ lý HLV và một người bạn nhưng cả hai từ chối ra làm chứng.

Cựu võ sĩ 24 tuổi nộp đơn tố cáo lên cảnh sát Seoul tháng ba năm ngoái khi phong trào "Me Two" lên cao khắp thế giới. Shin thậm chí còn chia sẻ trên Facebook cá nhân tháng 11 năm đó nhưng vụ việc không gây được chú ý. Đầu năm nay, cô quyết định lên tiếng một lần nữa và Son bị thẩm vấn. Shin hy vọng, việc cô dám đứng lên tố cáo sẽ giúp các nạn nhân khác can đảm lên tiếng, góp phần chấm dứt vấn nạn nhức nhối làng thể thao xứ Hàn.

Vài ngày trước khi tiết lộ của Shin, VĐV trượt băng từng giành nhiều huy chương Olympic Shim Suk-hee cũng gây sốc khi tố cáo bị HLV Cho Jae-beom nhiều lần cưỡng hiếp.

Hoàng Trang (Theo KBS, Yonhap)