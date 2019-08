Cầu thủ Than Quảng Ninh bị tố đạp hỏng cửa phòng thay đồ sân Lạch Tray

Cánh cửa phòng thay đồ dành cho đội khách của sân Lạch Tray bị hỏng sau trận Hải Phòng - Than Quảng Ninh. Ảnh: HPFC Information.

Chiều 21/7, CLB Hải Phòng giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 17 V-League trên sân nhà Lạch Tray. Sau trận đấu, fan page của hội những người yêu mến CLB Hải Phòng đăng tải loạt ảnh cánh cửa phòng thay đồ dành cho đội khách bị bung hai mảnh nhôm ra sàn và nghi ngờ rằng cầu thủ của Than Quảng Ninh cố tình phá hoại.

Trao đổi với Ngoisao.net, một số cầu thủ của Than Quảng Ninh, trong đó có Mạc Hồng Quân cho biết không hề biết gì về vụ việc. Trong khi đó, trả lời truyền thông, một thành viên ban huấn luyện CLB Than Quảng Ninh thừa nhận lúc ra về, do cánh cửa phòng thay đồ bị kẹt nên cầu thủ của đội có dùng chân đạp nhẹ phía dưới, chẳng may dẫn tới hỏng hóc.

Trong trận đấu này, Hải Phòng là đội vượt lên dẫn trước sau bàn thắng của Doãn Ngọc Tân ở phút 37. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút cuối hiệp một và đầu hiệp hai, Than Quảng Ninh ghi liền hai bàn do công của Mạc Hồng Quân và Quách Tân để dẫn ngược với tỷ số 2-1.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao ở nửa cuối của hiệp hai. Phút 69, Jermie Lynch ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho đội chủ nhà. Đến phút 84, Hoàng Vissai thực hiện cú đá phạt hiểm hóc giúp đội bóng đất cảng giành trọn vẹn ba điểm. Chiến thắng này giúp Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 22 điểm. Trong khi đó, Than Quang Ninh vẫn xếp ở vị trí thứ ba với 28 điểm, bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với hai đội dẫn đầu là TP HCM (34 điểm) và Hà Nội (33 điểm).