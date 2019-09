Các con mừng bàn thắng của C. Ronaldo 0 Các nhóc Cristiano Jr, Mateo, Eva và Alana Martina nhảy nhót gọi tên bố khi xem Bồ Đào Nha đá với Lithuania tại vòng loại Euro 2020 hôm 10/9.

Trên trang cá nhân vài giờ trước, bạn gái C. Ronaldo đăng video 4 nhóc mừng bàn mở tỷ số từ chấm 11m của C. Ronaldo ngay ở phút thứ 7. Người đẹp Georgina Rodriguez viết chú thích ca ngợi siêu sao Bồ Đào Nha: "Chiến thắng, không thể ngăn cản, không thể cưỡng lại được. Tình yêu của em. Tự hào về anh, 4 bàn thắng, mỗi bàn cho một đứa". Đoạn video thu hút hơn hai triệu lượt "like" chỉ sau 4 giờ.

"Video một lần nữa cho thấy cặp sao sở hữu một gia đình lớn như thế nào. Georgina toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, tạo sự ổn định để bạn trai yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Thêm vào đó, người đẹp cũng có sự nghiệp của riêng mình khi đóng quảng cáo cho nhiều thương hiệu quần áo và mỹ phẩm", tờ AS nhận xét.

C. Ronaldo ghi 4 bàn trong chiến thắng 5-1 của Bồ Đào Nha trước Lithuania. Ảnh: Sun.

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B vòng loại Euro 2020, Bồ Đào Nha làm khách của Lithuania. Sau bàn mở tỷ số của C. Ronaldo, đội chủ nhà gỡ hòa và giữ thế trận cân bằng với nhà đương kim vô địch cho đến phút 62 khi chân sút 34 tuổi có bàn thắng thứ hai sau sai lầm của thủ thành Lithuania. Ba phút sau, siêu sao Juventus hoàn tất hattrick trước khi ghi bàn thắng thứ tư trong trận đấu ở phút 76. Ở những giây bù giờ cuối cùng, Carvalho ấn định chiến thắng đậm 5-1 cho Bồ Đào Nha.

Đây là hattrick thứ 8 của C. Ronaldo trong màu áo tuyển quốc gia, nâng tổng số bàn thắng ghi được cho Bồ Đào Nha lên con số 93. Có một ngày thi đấu rực rỡ, ông bố điển trai còn được một fan nam tiếp cận xin selfie trên sân đấu.

Fan quỳ gối cầu trước mặt C. Ronaldo...

... và bị nhân viên an ninh đưa đi. Ảnh: Sun.

Hoàng Trang (Theo The Sun, AS)