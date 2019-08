C. Ronaldo, Messi tranh giải The Best 2019 0 Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố danh sách 10 ngôi sao cạnh tranh giải Cầu thủ hay nhất thế giới năm qua.

Ngoài C. Ronaldo và Lionel Messi là hai cái tên quen thuộc trong các giải thưởng cá nhân, năm nay còn có 8 ứng viên xuất sắc khác. Liverpool, với thành tích vô địch Champions League, đóng góp ba ngôi sao là Virgil van Dijk, Sadio Mane và Mohamed Salah.

10 nam cầu thủ tranh giải The Best 2019. Ảnh: FIFA.

Ngoại hạng Anh còn có hai cầu thủ khác trong danh sách là Harry Kane và Eden Hazard (cựu cầu thủ Chelsea, vừa gia nhập Real Madrid). Ba cái tên còn lại đều là những cầu thủ trẻ, mới tỏa sáng trong vòng hai năm qua là Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong và Kylian Mbappe. Mbappe, 20 tuổi, hè năm ngoái vô địch World Cup cùng tuyển Pháp và là ngôi sao số một của PSG, lấn át đàn anh Neymar. De Ligt và De Jong là hai ngôi sao trẻ giúp Ajax vào đến bán kết Champions League mùa trước.

Giải The Best do FIFA tổ chức, vinh danh các nam nữ cầu thủ, HLV có thành tích nổi bật trong năm. Người giành giải sẽ được công bố trong đêm Gala diễn ra vào ngày 23/9. Người giành giải là người nhận phiếu bầu nhiều nhất từ người hâm mộ và một cộng đồng chuyên môn do FIFA lấy ý kiến, gồm các nhà báo, HLV tuyển quốc gia và đội trưởng tuyển quốc gia.

Giải The Best lần đầu tiên tổ chức vào năm 2017, với C. Ronaldo là người đoạt giải Cầu thủ hay nhất. Năm ngoái Luka Modric vượt qua cả C. Ronaldo lẫn Messi để giành vị trí số một.

Danh sách rút gọn giải The Best 2019 cho nam cầu thủ

Virgil van Dijk, Sadio Mane, Mohamed Salah, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kylian Mbappe, Eden Hazard.

Hữu Nhơn