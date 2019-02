C. Ronaldo hưởng án treo, nộp phạt gần 19 triệu euro tội trốn thuế

C. Ronaldo tươi cười rời tòa dù bị phạt gần 19 triệu euro C. Ronaldo và bạn gái vui vẻ bước vào phòng xử án

Sáng 22/1, C. Ronaldo cùng luật sư và người đẹp Georgina Rodriguez có mặt tại thủ đô Tây Ban Nha để ra tòa vì cáo buộc trốn thuế. Trên đường vào tòa án, chân sút 33 tuổi dừng lại ký tặng một vài fan nhưng từ chối trả lời phỏng vấn của hàng trăm phóng viên đứng bên ngoài. Cả C. Ronaldo và bạn gái đều tươi tắn, tự tin khi bước vào phòng xử án.

Theo tờ Marca, C. Ronaldo chỉ mất 45 phút ở tòa ký thỏa thuận trả tiền phạt 18,8 triệu euro tội trốn thuế. Siêu sao Bồ Đào Nha cũng bị phạt 23 tháng tù nhưng được hưởng án treo, không phải "bóc lịch" vì mới phạm tội lần đầu. "Mọi việc xong rồi, tất cả đều hoàn hảo", C. Ronaldo nói to trước đám đông khi rời đi.

Trước đó, tòa án bác bỏ đề nghị được lên thẳng tòa từ bãi đỗ xe của C. Ronaldo để tránh giới truyền thông và đảm bảo an ninh. Vài tiếng trước khi tới Madrid, tiền đạo Juventus còn ra sân, đá hỏng penalty trong trận thắng 3-0 trước Chievo của "Bà đầm già".

C. Ronaldo chấp nhận nộp tiền phạt, không phải ngồi tù vì trốn thuế. Ảnh: GCimages.

Năm 2017, C. Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế trong thời gian còn thi đấu ở Real từ năm 2011-2014 với số tiền lên tới 14,7 triệu euro. Siêu sao 33 tuổi được cho là sử dụng các công ty ở bên ngoài Tây Ban Nha chịu mức thuế thấp để giấu thu nhập từ bản quyền hình ảnh. Các luật sư của cựu sao Real biện hộ, thân chủ không hiểu rõ luật ở Tây Ban Nha, không biết việc gì được phép, việc gì không.

Tháng 9 năm ngoái, C. Ronaldo thêm rắc rối với luật pháp khi người đẹp Kathryn Mayorga đưa đơn kiện anh tội hiếp dâm trong phòng khách sạn ở Las Vegas năm 2009. Trong khi siêu sao Bồ Đào Nha phủ nhận, khẳng định hai bên đã đồng thuận quan hệ, cảnh sát vẫn tiến hành điều tra theo yêu cầu của nạn nhân.

Cựu tiền vệ Xabi Alonso cũng phải hầu tòa hôm 22/1 vì cáo buộc trốn thuế. Ảnh: AFP.

Cũng trong ngày 22/1, một cựu sao khác của Real là Xabi Alonso cũng tới tòa vì cáo buộc trốn thuế hai triệu bảng tiền bản quyền hình ảnh từ năm 2010-2012 trong thời gian khoác áo CLB hoàng gia. Suốt ba giờ tại phòng xử án, tiền vệ một thời của tuyển Tây Ban Nha bác bỏ cáo buộc. "Tôi làm mọi việc đều đúng luật, không bao giờ cố gắng che dấu điều gì. Tôi tự tin nói rằng công bằng sẽ được thực thi", Alonso phát biểu.

Trước đó, Xabi Alonso được tuyên bố vô tội nhưng sau đó tòa xét xử lại. Nếu bị chứng minh có tội, cựu sao Real có thể phải ngồi tù 5 năm và bị phạt thêm 4 triệu euro ngoài số tiền thuế phải hoàn trả.