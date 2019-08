C. Ronaldo bán biệt thự giá tốt cho đồng đội 0 Siêu sao Bồ Đào Nha chấp nhận lỗ to khi để lại bất động sản ở quê nhà cho trung vệ Pepe.

C. Ronaldo bán biệt thự 'giá tốt' cho đồng đội Biệt thự trong rừng view sông của Pepe

C. Ronaldo đang sở hữu chuỗi bất động sản trị giá khoảng 27 triệu bảng. Mới đây, CR7 mua biệt thự ở Marbella, Tây Ban Nha có hướng nhìn tuyệt đẹp ra biển Địa Trung Hải. Nhà mới của chân sút sinh năm 1985 có phòng tập thể hình riêng, phòng xem phim, bể bơi vô cực ngoài trời.

Để "cơ cấu" lại số lượng bất động sản, anh cũng vừa bán đi một biệt thự gần sông Cavado, Bồ Đào Nha, cho đồng đội ở đội tuyển quốc gia Pepe. Dinh thự trên núi được C. Ronaldo xây 7 năm trước có giá thị trường 3,5 triệu bảng, được chuyển nhượng cho Pepe với số tiền là 2,3 triệu bảng.

C. Ronaldo và Pepe trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

The Sun bình luận số tiền lỗ 1,2 triệu bảng không thấm tháp gì so với tổng tài sản 365 triệu bảng của C. Ronaldo. Anh có thể bù đắp bằng hai tuần lương nhận từ Juventus.

Theo Correio da Manha, C. Ronaldo hứa để biệt thự cho Pepe nếu tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League. Kết quả, C. Ronaldo cùng đồng đội thắng Hà Lan 1-0 ở chung kết để đăng quang.

Biệt thự view sông gần thành phố Porto.

Cựu trung vệ Real Madrid đến chơi cho Besiktas một năm trước khi trở về quê nhà khoác áo Porto. Pepe mua biệt thự của CR7, nằm khá gần Porto để tiện việc đi lại. Chỗ ở mới của anh nằm giữa khu rừng rộng, có bãi đáp sân bay trực thăng, hướng nhìn ra sông.

Thế Ngọc (Theo The Sun)