C. Ronaldo: '2018 là năm khó khăn nhất của tôi' 0 Siêu sao Juventus C. Ronaldo chia sẻ về nghi án hiếp dâm, hé lộ ý định giải nghệ trong cuộc phỏng vấn với kênh TV1 của Bồ Đào Nha hôm 20/8.

C. Ronaldo trong buổi phỏng vấn với kênh TV1 của quê nhà Bồ Đào Nha. Ảnh: Mail.

C. Ronaldo chia sẻ rằng 2018 là năm khó khăn nhất trên phương diện cá nhân sau khi anh bị bủa vây bởi cáo buộc hiếp dâm từ cựu người mẫu Kathryn Mayorga. "Thật tổn thương khi người ta nghi ngờ danh dự của bạn. Đau lòng lắm, nhất là bởi tôi có một gia đình lớn, một người vợ và một đứa con thông minh đã hiểu hết mọi chuyện. Đây là trường hợp tôi không thể thoải mái thể hiện cảm xúc. Nhưng một lần nữa sự trong sạch của tôi đã được chứng minh, đó là điều khiến tôi tự hào", C. Ronaldo phát biểu.

Tháng 9 năm ngoái, sau 9 năm im lặng, Kathryn Mayorga chỉ đích danh tiền đạo Bồ Đào Nha là người tấn công tình dục cô trong phòng khách sạn năm 2009. Trong khi đó, C. Ronaldo một mực khẳng định hai người đồng thuận quan hệ tình dục. Tháng 7 vừa qua, công tố viên bang Nevada, Mỹ quyết định không khởi tố vụ việc vì không có đủ bằng chứng.

Dù không phải đối mặt với án hình sự, C. Ronaldo vẫn chưa thoát khỏi rắc rối với Kathryn khi cô nàng nộp đơn kiện dân sự đòi bồi thường 200.000 USD. Luật sư của chân sút 34 tuổi đề nghị bác bỏ đơn kiện này vì hai bên đã dàn xếp một thỏa thuận bí mật đi kèm khoản tiền 375.000 USD từ năm 2010 với thời hạn hiệu lực lâu dài. Đại diện pháp lý của C. Ronaldo chia sẻ, đưa tiền không đồng nghĩa với việc thân chủ thừa nhận tội lỗi mà chỉ là nỗ lực để câu chuyện không trở nên ồn ào trên mặt báo. Cựu mẫu 35 tuổi cho biết, đội ngũ trợ lý của siêu sao Juventus đã lợi dụng lúc cô đang hoang mang, tinh thần bất ổn để ký vào thỏa thuận. Luật sư của Kathryn cũng cáo buộc phía C. Ronaldo vi phạm điều khoản bảo mật, làm lộ giao kèo hai bên trước nhưng đại diện của CR7 khẳng định mọi thỏa thuận vỡ lở do nguyên nhân khách quan là tài liệu liên quan bị hack.

C. Ronaldo có cuộc vui 10 năm trước bên Kathryn Mayorga. Ảnh: SB.

Trong cuộc phỏng vấn với TV1, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cũng úp mở về khả năng có thể giải nghệ vào năm tới. "Tôi chưa nghĩ tới việc chia tay sân cỏ. Có thể năm sau tôi giải nghệ nhưng cũng có thể thi đấu tới năm 40 hoặc 41 tuổi. Tôi không biết nữa. Tôi vẫn luôn nói rằng cần tận hưởng những khoảnh khắc, đó là món quà tuyệt vời mà tôi phải tiếp tục đắm mình", ông bố 4 con thổ lộ.

Trong mùa giải đầu tiên gắn bó với Juventus, CR7 dẫn đầu danh sách ghi bàn cho CLB với 21 bàn thắng ở Serie A, góp phần giúp "Lão bà" giành Scudetto năm thứ 8 liên tiếp. Cựu sao MU đã có danh hiệu vô địch ở cả ba giải đấu lớn khác nhau và là một trong những danh thủ giàu thành tích nhất. "Có cầu thủ nào sở hữu nhiều kỷ lục hơn tôi không. Tôi không nghĩ là không ai vượt được tôi", siêu sao 34 tuổi khẳng định

Hoàng Trang (Theo Daily Mail)