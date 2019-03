Balotelli quay video 'tự sướng' ngay sau khi ghi bàn 0 Tiền đạo Marseille selfie với đồng đội và đăng tải luôn trên trang cá nhân khi trận đấu với St Etienne mới diễn ra được hơn 10 phút hôm 3/3. Balotelli phản ứng khi bị chê thừa cân

Balotelli ngả người vô-lê mở tỷ số ở phút 12 trong trận đấu vòng 27 Ligue 1. Ngay sau khi lập công, dường như có sự chuẩn bị trước, chân sút 28 tuổi chạy ra phía sau cầu môn St Etienne nhận điện thoại từ tay một người để quay selfie cảnh ăn mừng với đồng đội. Balotelli còn chia sẻ video mừng bàn thắng trên mục Story của Instagram trước khi trở lại sân thi đấu. Chưa đầy 10 phút sau bàn thắng của Siêu quậy, Florian Thauvin nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11m, ấn định chiến thắng cho Marseille.

"Mario Balotelli vừa ghi một bàn thắng đẹp cho Marseille. Sau đó ngay lập tức đăng tải màn ăn mừng trên Instagram. Không bao giờ thay đổi, Mario, không thay đổi tý gì", Twitter Footbal on BT Sport bình luận sau khi chia sẻ video.

Cựu cầu thủ của Liverpool và Man City từng nổi tiếng khi vạch áo in dòng chữ "Why always me" (Tại sao luôn là tôi) sau khi lập công trong chiến thắng 6-1 của Man City trước MU năm 2011. Có tài năng nhưng Balotelli cũng lắm tật, được biết đến nhiều hơn với tai tiếng, vô kỷ luật hay những phát ngôn, hành động gây sốc.

Balotelli và Thauvin, hai cầu thủ lập công cho Marseille trong trận thắng St Etienne. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo người Itay mới chuyển tới Marseille từ Nice hồi tháng một sau khi mâu thuẫn với HLV Patrick Vieira. Ballotelli có 4 bàn thắng sau 6 trận trong màu áo Marseille. Đội bóng thành phố cảng hiện đứng thứ 4 với 44 điểm, xếp trên chính đối thủ St Etienne. Tại Ligue 1, PSG đang dẫn đầu với 71 điểm, hơn 17 điểm và đá kém một trận so với đội thứ hai Lille.