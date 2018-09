Isaac, Soobin, Rocker và Sơn Tùng hóa nam thần trong buổi hẹn hò  

Tối 15/12, Rocker Nguyễn, Soobin Hoàng Sơn, Isaac và Sơn Tùng M-TP khiến fan TP HCM "đứng ngồi không yên" khi góp mặt trong sự kiện fan meeting đặc biệt "Hẹn hò với nam thần", do nhãn hàng Diana Việt Nam tổ chức. Trong hàng trăm nghìn người đăng ký, các cô gái may mắn nhất có được tấm vé tham dự chương trình có dịp giao lưu và nhận những phần quà đặc biệt do chính tay thần tượng trao tặng.