Thị trấn Forget ở Canada - nơi thời gian lãng quên  

Thời gian đầu mới mua lại The Happy Nun Cafe là khoảng thời gian khó khăn nhất của đầu bếp Vinge-Riddell. Quán rất vắng khách do người dân tại đây không quen với phong cách ẩm thực của nhà hàng. Tuy nhiên sau đó, các món ăn của Vinge xuất hiện trên chương trình truyền hình địa phương The Prairie Diner, thu hút sự chú ý của rất nhiều blogger ẩm thực. Từ đó, The Happy Nun Cafe dần dần chinh phục được thực khách tại thị trấn và trở thành một điểm đến không thể thiếu đối với khách du lịch tới Forget cũng như là nơi tổ chức tiệc sinh nhật, các dịp kỷ niệm hay đám cưới được ưa thích của người dân địa phương.