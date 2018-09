Mãn nhãn với những điểm quay cảnh hành động của \'Nhiệm vụ bất khả thi 6\'  

Phần lớn các cảnh quay trực thăng thực hiện ở Queenstown - thị trấn nghỉ dưỡng của New Zealand. Nhà quay phim Hardy chia sẻ rằng anh không thể kìm nén được sự phấn khích khi chia sẻ về địa điểm này, nơi có số lượng trực thăng chia theo đầu người nhiều nhất thế giới. Cảnh núi non thơ mộng biến Queenstown trở thành điểm chụp ảnh cưới được ưa chuộng nhất New Zealand. Bên cạnh đó, các trò cảm giác mạnh, mang tính phiêu lưu khá hút khách như nhảy bungee, trực thăng vòng trên đỉnh núi, trượt tuyết vào mùa đông... Đây cũng là phim trường Lord of the Rings của đạo diễn Peter Jackson.