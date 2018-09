Hội An lọt top 10 điểm đến dành cho dân du lịch bụi trên thế giới  

New Zealand không phải điểm đến giá rẻ, nhưng một khi đã có cơ hội đến đất nước xinh đẹp này, người yêu thiên nhiên, nghiện trò mạo hiểm, khám phá vùng đất mới chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Queenstown. Nó nổi lên thành một hiện tượng từ sau khi xuất hiện trong phim Lord of the Rings, mê hoặc người xem với cảnh núi rừng ma mị, bí ẩn khơi gợi trí tò mò và lòng dũng cảm sẵn có trong máu của dân ưa dịch chuyển. Queenstown còn là nơi lý tưởng nhất để chơi dù lượn, nhảy bungee hay trải nghiệm đi máy bay trực thăng qua núi tuyết...