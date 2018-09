Cảnh tượng cổ tích \'xưa nay hiếm\' khi Rome chìm trong tuyết  

Hàng năm, nhiệt độ mùa đông ở Italy khá cao so với khu vực, cùng kỳ mọi năm khoảng 13 độ C. Tuy nhiên, mùa đông năm nay thực sự giá lạnh với những ai chưa quen với thời tiết này khi nhiệt độ luôn ở mức dưới 0 độ C.