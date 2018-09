Bãi biển bình yên \'nhắm mắt thấy mùa hè\' ở Tokyo  

Ở Odaiba, có một địa danh bạn không thể không check in, đó là tượng Nữ thần tự do phiên bản mini, được mô phỏng y chang phiên bản gốc ở Mỹ. Bức tượng này có lịch sử khá thú vị. Năm 1889, chính quyền Mỹ đã dành tặng cho chính phủ Pháp bức tượng mini Nữ thần tự do đặt ở đảo Cygnes bên bờ sông Seinne (Paris). Sau đó, vào năm 1999, bức tượng được đưa đến Nhật trưng bày để kỷ niệm tình hữu nghị Pháp - Nhật. Tới gần ngày trả lại, do được người dân Nhật yêu mến, chính phủ Nhật đã quyết định làm bức tượng mô phỏng và hoàn thành vào năm 2000.