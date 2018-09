8 cảnh đẹp xứ \'hoa vàng cỏ xanh\' làm nức lòng du khách  

Nhà thờ Mằng Lăng

Công trình này được coi nhà thờ cổ nhất tỉnh Phú Yên, thuộc thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên về Phép giảng tám ngày của linh mục Alexandre de Rhode in năm 1651 tại Rome, Italy. Tên gọi Mằng Lăng là theo tên của một loài hoa có màu tím, nở thành chùm và thân cây có hình bầu dục. Loài hoa này không còn nữa và chỉ truyền miệng qua các bậc cao niên.