10 thành phố châu Á lọt top hút khách nhất thế giới năm 2018  

6. New York, Mỹ

Mặc dù chi phí đắt đỏ nhưng sự xa hoa và sôi động của New York đã "lôi kéo" được 13,67 triệu du khách trong năm 2018. Ngoài những tòa nhà chọc trời, khách đến thành phố này có một danh sách rất dài các điểm du lịch cần check in như Tượng Nữ thần tự do, cầu Brooklyn, công viên Central, tòa nhà Empire State hay quảng trường Thời Đại...