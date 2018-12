Fan mô phỏng buổi diễn của Big Bang trong tiệc cưới  

Vào ngày 1/12/2018, đám cưới của V.I.P tại Trung Quốc đã khiến cộng đồng fan Big Bang không khỏi ghen tỵ. Chính giữa sân khấu là dòng chữ 'You are my only V.I.P', vừa gợi nhắc đến cộng đồng fan của 5 chàng trai nhà YG, vừa ngụ ý rằng uyên ương coi nhau là một nửa duy nhất của cuộc đời.