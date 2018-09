Cách làm túi thơm đơn giản, giữ hương lâu nhiều tuần  

Bước 4: Chọn hoa khô cho vào túi thơm. Các loại hoa phù hợp với túi thơm là hoa lài, hoa hồng, hoa cúc, quế... sấy khô. Dù chọn loại hoa sấy khô nào, cần thêm một hoặc hai hoa hồi vào túi thơm bởi hoa hồi có khả năng giữ hương lâu hơn so với hoa sấy khô thông thường. Hoa sấy khô không có mùi nên không ảnh hưởng đến mùi hương của hỗn hợp tinh dầu.

Buổi hướng dẫn tự làm túi thơm diễn ra chiều ngày 26/8 trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm cưới do báo Ngôi Sao phối hợp Shop VnExpress tổ chức. Chuyên gia về mùi hương Tiểu Tịnh đến từ shop mỹ phẩm thiên nhiên Nâu Nâu cho biết, làm túi thơm rất đơn giản nhưng có nhiều công dụng nhờ mang mùi hương đặc trưng, thể hiện cá tính của mỗi người.

Báo Ngôi Sao phối hợp cùng Shop VnExpress tổ chức triển lãm mua sắm cưới ngày 25-26/8 tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. 40 thương hiệu chuyên về cưới hỏi, gia đình, nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe... đặt gian hàng và chào bán sản phẩm tại triển lãm. Với chủ đề "DIY - Darling, I’m Yours", triển lãm là nơi các đôi uyên ương có thể cùng nhau thiết kế nên một đám cưới mang màu sắc đặc trưng, tạo dấu ấn riêng.

