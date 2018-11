HLV Park Hang-seo nhăn nhó vì sân cứng  

16h chiều 5/11, tuyển Việt Nam ra sân Chao Anuvong gần khách sạn nơi đội đóng quân để tập luyện buổi đầu tiên chuẩn bị cho trận ra quân gặp Lào tại AFF Cup 2018. Do tuyển Việt Nam đến sớm một ngày so với sắp xếp của ban tổ chức nên sân không có an ninh, người dân vẫn tự do vào tập thể dục.