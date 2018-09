Cao ốc Thuận Kiều và nhiều đồn đoán bí hiểm  

"Tôi nghĩ mọi người hư cấu thêm do thấy tòa nhà có quá ít phòng sáng đèn. Tôi ở đây nhiều năm chẳng thấy ma cỏ gì. Thậm chí do có quá ít người ở nên không gian luôn được yên ắng", một cư dân cao ốc nói. Cũng theo các cư dân tại đây, thực ra Thuận Kiều Plaza không bán được căn hộ không phải vì lời đồn đoán có ma hoặc sai lầm phong thủy mà do thời gian quyền chủ sở hữu khi mua căn hộ là quá ngắn. "Thời điểm đó, phải bỏ hằng trăm nghìn đô la Mỹ để mua căn hộ chỉ sở hữu 20 năm khiến nhiều người e dè", một chủ hộ nói.