Băng tuyết phủ kín cây cỏ ở Fansipan  

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, cho biết nhiệt độ sớm nay ở thị trấn Sa Pa (cao 1.570 m) hơn 8 độ C. Trung bình lên cao 100 m, nền nhiệt sẽ giảm 0,6 độ C. Vì thế sớm nay nóc nhà Đông Dương Fansipan phải dưới 0 độ C.