Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Công Trí chấm Ngôi sao của năm 2019

Buổi gặp gỡ là dịp để bà Mai Liên giới thiệu với BGK về giải thưởng Ngôi sao của năm do báo Ngoisao.net tổ chức, cũng như để các giám khảo trao đổi về các gương mặt lọt vào vòng đề cử của mùa giải năm nay. Lễ trao giải Ngôi sao của năm 2019 mang chủ đề 'Show Me Your Crown' sẽ diễn ra vào 18h ngày 15/1 tại TP HCM. Dự kiến có 30 nghệ sĩ trong danh sách đề cử cùng khoảng 100 người nổi tiếng ở tất cả các lĩnh vực nghệ thuật tham dự.