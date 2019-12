400 vé miễn phí dự Gala trao giải 'Ngôi sao của năm 2019' 0 Báo Ngoisao.net dành tặng 400 vé mời miễn phí cho độc giả đăng ký tham dự đêm trao giải "Ngôi sao của năm 2019", diễn ra tại TP HCM ngày 15/1/2020.

Đêm Gala trao giải vinh danh những nghệ sĩ xuất sắc, vào lúc 18h ngày 15/1/2020 tại White Palace Phạm Văn Đồng - 108 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM.

Dự kiến có khoảng hơn 200 nghệ sĩ nổi tiếng tham dự sự kiện cùng những tiết mục trình diễn đặc sắc, mang đến cho mọi người một đêm Gala tràn đầy niềm vui nhân dịp Tết đến xuân về.

Với mục đích để mọi người hòa chung niềm vui với các nghệ sĩ, Báo Ngoisao.net dành tặng 400 vé tham dự đêm Gala trao giải cho 400 độc giả may mắn nhất.

Cách thức đăng ký nhận vé: độc giả điền thông tin qua link https://forms.gle/jc7t14rd49vQ7jQ39. Thời hạn nhận đăng ký từ 27/12/2019 đến 10/1/2020.

Chương trình bình chọn "Ngôi sao của năm 2019" do Báo Ngoisao.net tổ chức, có chủ đề "Show me your crown", tôn vinh những nghệ sĩ dưới 35 tuổi, luôn chọn con đường riêng, phong cách riêng để có những thành tựu bứt phá, có sức lan toả và truyền cảm hứng cho hàng triệu người Việt Nam. Bên cạnh đó, họ đã vượt qua những áp lực trong cuộc sống, phán xét của xã hội để trở thành người đi đầu trong các lĩnh vực.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP là một trong những thần tượng của giới trẻ Việt Nam. Anh nằm trong đề cử Ngôi sao Âm nhạc thuộc giải thưởng Ngôi sao của năm 2019.

Giải thưởng Ngôi sao của năm 2019 gồm 6 hạng mục chuyên môn: Ngôi sao Âm nhạc, Ngôi sao Phim ảnh, Ngôi sao Thời trang, Ngôi sao Phong cách, Ngôi sao Triển vọng và Mỹ nhân của năm. Các nhân vật được đề cử là những ca sĩ, diễn viên, nhà thiết kế, người đẹp, fashionista, gương mặt trẻ... gây ấn tượng trong năm, luôn xuất hiện nổi bật, có độ phủ truyền thông lớn... Bên cạnh đó, giải còn có 2 hạng mục chuyên môn: Ngôi sao Truyền cảm hứng và Ngôi sao Cống hiến dành cho những nhân vật mang tính biểu tượng của showbiz Việt.

Hội đồng thẩm định của giải thưởng gồm các gương mặt có uy tín ở nhiều lĩnh vực, như siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhà thiết kế Công Trí, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Long Kan, diễn viên - nhà sản xuất Thanh Thuý, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, chuyên gia trang điểm Nam Trung.

Thư Kỳ