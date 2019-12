Trị mụn đầu đen với hỗn hợp tự chế 0 Các nguyên liệu như nha đam, tinh bột nghệ, bột yến mạch, lòng trắng trứng, mật ong... được kết hợp tạo thành mặt nạ trị mụn đầu đen hiệu quả.

Mụn đầu đen là các loại mụn nhỏ xuất hiện ở những vùng da nhờn như mũi, trán, nhất là ở mũi. Theo các chuyên gia, mụn đầu đen nếu không được loại bỏ kịp thời có thể trở thành mụn nhọt, ảnh hưởng nhiều tới thẩm mỹ, thậm chí gây nhiễm trùng.

Có nhiều nguyên nhân gây ra mụn đầu đen, chủ yếu là làn da không được tẩy trang sạch, thiếu ẩm; thói quen ăn uống không hợp lý, nhiều đồ béo, cay, ngọt; sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá... Dưới đây là những mẹo trị mụn đầu đen với các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.

Gel nha đam

Trong nha đam có nhiều dưỡng chất như vitamin A, E, C... và các khoáng chất canxi, natri, kẽm... có tác dụng se khít lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết và vi khuẩn.Ngoài ra, chất gel có trong nha đam còn kích thích tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, khỏe đẹp và tăng tính đàn hồi.

Chất gel nha đam được ứng dụng nhiều trong các sản phẩm làm đẹp.

Cách đơn giản nhất để trị mụn đầu đen với nha đam là dùng nước ép nha đam tươi. Theo đó, bạn chỉ cần lấy phần gel trong, rửa qua với nước sau đó xay nhuyễn, lấy nước vừa xay thoa lên mặt và massage đều cho tới khi da thấm ẩm và mềm. Sau 15 phút, bạn rửa lại mặt. Các tinh chất có trong nước ép nha đam sẽ loại bỏ phần nhân mụn và giúp làm se lỗ chân lông. Hoặc bạn có thể lọc kỹ nước ép nha đam qua lớp vải mịn, để được dung dịch nguyên chất. Mỗi tuần, hai lần, lấy 3 - 4 giọt nha đam và 4 - 5 giọt nước xoa vào lòng bàn tay tạo thành dung dịch và massage lên mặt giúp loại bỏ mụn đầu đen.

Ngoài ra, nha đam có thể kết hợp với một số nguyên liệu khác thúc đẩy việc loại bỏ mụn đầu đen như chanh, mật ong, nghệ, nước vo gạo...

Tinh bột nghệ

Không chỉ là một loại gia vị, một vị thuốc, tinh bột nghệ (một dạng nghệ thô) còn phát huy tác dụng làm đẹp, nhất là trong trị mụn, thâm. Curcumin là thành phần quan trọng nhất trong tinh bột nghệ, có tính kháng khuẩn và kháng viêm mạnh; giúp ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra mụn trứng cá, đồng thời làm dịu và chữa lành làn da bị viêm. Hoạt tính cucumin còn có chức năng chống oxy hóa cao và phá vỡ sự hoạt động của hắc tố melanin giúp da trắng sáng hơn.

Tinh bột nghệ với mật ong là hỗn hợp vừa trị mụn vừa làm sáng da.

Mặt nạ tinh bột nghệ là phương pháp làm đẹp hiệu quả mà bất kỳ cô nàng nào cũng có thể thực hiện ngay tại nhà. Không chỉ làm da trắng mịn một cách tự nhiên, mặt nạ tinh bột nghệ còn giúp đánh bay sẹo, tái tạo da và đặc biệt là trị mụn. Có nhiều cách kết hợp tinh bột nghệ để làm mặt nạ trị mụn như với bột đậu gà, dầu dừa, chanh, mật ong, nha đam... Mỗi tuần chỉ cần thực hiện 2-3 lần là làn da của bạn sẽ thay đổi rõ rệt.

Tuy nhiên, với dạng tinh bột nghệ thô, hàm lượng curcumin khá thấp, và vẫn còn lẫn nhiều tạp chất như tinh dầu, nhựa do phương pháp làm thủ công, dễ khiến da bị kích ứng. Ngoài ra, độ tan của tinh bột nghệ cũng ở mức thấp khiến các hoạt chất curcumin không phát huy tối đa hiệu quả. Từ đó, việc chăm sóc da, trị mụn bằng tinh bột nghệ kém hiệu quả hơn. Việc dùng tinh bột nghệ thô cũng gây bất tiện khi khó làm sạch được màu vàng bám trên da.

Bột yến mạch

Trong bột yến mạch có thành phần Saponin với khả năng hút bụi bẩn, tạp chất và tế bào da chết tích tụ sâu trong lỗ chân lông - nguyên nhân hình thành mụn đầu đen. Saponin cũng hoạt động như một chất hấp thụ tự nhiên, lấy đi lượng dầu dư thừa nhờ đó giảm mụn đầu đen, mụn trứng cá cũng như các vấn đề về da khác. Ngoài ra, bột yến mạch còn có tính chất mài mòn nhẹ nhàng để tẩy tế bào chết mà không làm tổn thương da.

Có nhiều cách để trị mụn đầu đen bằng bột yến mạch như rửa hoặc đắp mặt từ bột yến mạch, tự chế mặt nạ yến mạch với sữa chua, chanh, cà chua, lòng trắng trứng, hành tây...

Bột yến mạch và dầu oliu kết hợp giúp giảm mụn, làm sáng và cấp ẩm cho da.

An Nhiên