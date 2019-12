Thúy Ngân gợi ý 6 màu son đẹp mùa cuối năm 0 Nàng Hân của "Gạo nếp gạo tẻ" thường chọn những màu son từ đỏ trầm sang trọng đến hồng cam tươi tắn, thích hợp đi chơi, tiệc tùng dịp cuối năm.

Cuối năm là thời điểm thích hợp để chị em làm mới bản thân, thử phong cách trang điểm, thời trang khác lạ. Diễn viên Thúy Ngân là một trong những người đẹp có phong cách thời trang và make-up đa dạng, được nhiều người yêu thích. Cô thường biến hóa phong cách tùy theo điểm đến và sự kiện tham dự để làm mới hình tượng, không trở nên nhàm chán trong mắt khán giả. Những chia sẻ về bí quyết trang điểm, lựa chọn màu son, trang phục của Thúy Ngân thường được khán giả hưởng ứng và yêu thích.

Thúy Ngân luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, quyến rũ, phong cách đa dạng từ quyến rũ, năng động đến thanh lịch, nữ tính.

Những ngày gần đây, Thúy Ngân thường xuất hiện với tông son đỏ quyến rũ. Cô nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ nhờ vẻ ngoài cuốn hút. Người đẹp tiết lộ thời gian gần đây cô đang dùng thỏi son yêu thích The First Geniture Lipstick của OHUI. Lý do khiến Thúy Ngân mê mẩn dòng sản phẩm này là thiết kế vỏ son và đầu son. Đầu son được vát cạnh theo cấu trúc uốn lượn của đôi môi, cho màu sắc chuẩn. Thành phần son chứa chiết xuất từ hoa mẫu đơn giúp làm dịu môi, không gây khô và lộ vân môi sau thời gian dài sử dụng. Thiết kế vỏ son sang trọng với điểm nhấn là viên ruby 6,89 cara đính ngay giữa thân son.

"Thân son màu vàng đồng sáng bóng với các cánh hoa được điêu khắc tỉ mỉ cùng viên ruby đỏ bắt mắt là điểm khiến Thúy Ngân thích thỏi son này ngay lần đầu cầm trên tay", Thúy Ngân chia sẻ.

Thiết kế vỏ son màu vàng đồng sáng bóng có đính ruby sang trọng là điểm cộng khiến Thúy Ngân yêu thích thỏi son The First Geniture Lipstick của OHUI.

Dòng son The First Geniture Lipstick gồm 6 màu là các sắc độ khác nhau của bộ ba màu chính đỏ, hồng, cam. Màu son đỏ là tông son Thúy Ngân thường xuyên sử dụng nhất. Cô cho biết sắc đỏ có nhiều sắc độ khác nhau, cô thường chọn son The First Geniture Lipstick màu Red của OHUI. Son đỏ vừa hợp đi làm, quay hình, lại có thể diện đi chơi, gặp gỡ bạn bè mà không cần thay màu son khác.

Ngoài ra son đỏ còn hợp với những buổi hẹn hò lãng mạn với người yêu. Thúy Ngân khuyên các bạn gái nên chọn màu Red cho buổi hẹn đầu tiên vì là lựa chọn an toàn, hợp với hầu hết các dáng môi và tông da, lại dễ phối với nhiều kiểu trang phục.

Thúy Ngân thường chọn son đỏ cho những buổi hẹn hò và đỏ đậm khi tham gia các sự kiện, tiệc tối.

Nếu cần thêm chút nhấn nhá cho những bữa tiệc tối, Thúy Ngân thường sử dụng màu Mood Rose hoặc Deep Red. Đây là hai tông đỏ đậm và trầm hơn Red. Người đẹp muốn tạo điểm nhấn, giúp bản thân thêm nổi bật.

Với son hồng và cam san hô, Thúy Ngân cho biết cô ít sử dụng hơn. Hai tông màu này mang lại cảm giác trẻ trung, thích hợp diện cùng những bộ cánh năng động, tham gia các hoạt động ngoài trời. Diễn viên cũng thường chọn tông son hồng và cam san hô khi gặp gỡ bạn bè hay đi du lịch biển vì tạo cảm giác gương mặt tươi sáng, rạng rỡ. The First Geniture Lipstick có ba màu là các sắc độ của hồng và cam san hô: Pink, Rosy Pink và Coral. Chất son lì khi lên môi cho màu chuẩn, mềm mượt, không làm khô môi. Đây cũng là điểm cộng khiến Thúy Ngân yêu thích thỏi son này và thường mang theo bên mình.

6 màu son thời thượng của OHUI The First Geniture Lipstick mà Thúy Ngân luôn ưu ái sử dụng.

Ngoài ra, để có lớp nền mỏng mịn, Thúy Ngân còn chú trọng lựa chọn phấn nước (cushion) phù hợp với loại da. Bình thường khi không phải tham dự sự kiện hay quay hình, người đẹp không thích make-up cầu kỳ. Cô cho biết chỉ sử dụng phấn nước The First Geniture Ampoule Cover Cushion. Đây là sản phẩm phấn nền đa năng từ OHUI Vietnam, cho lớp nền căng mọng mà không cần dặm nhiều lần. Thông tin sản phẩm cho biết thành phần có chứa dưỡng chất giúp cải thiện nếp nhăn, dưỡng trắng và chống nắng. Người đẹp mới bắt đầu sử dụng thời gian gần đây và cảm nhận được độ che phủ của cushion khá tốt, hợp với hầu hết các loại da. Về khả năng dưỡng, cải thiện nếp nhăn, cô cho biết cần dùng lâu hơn để trải nghiệm kết quả.

Bảo Trân