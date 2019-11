Nhiễm nấm móng vì dùng bột nhúng nail 0 Làm đẹp móng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm trùng từ các dụng cụ không được vệ sinh đúng cách và sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Sơn móng tay bằng bột nhúng nail là một trong những xu hướng làm đẹp phổ biến trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, độ an toàn của kỹ thuật làm móng này còn gây nhiều tranh cãi. Mới đây, một người phụ nữ ở Mỹ đã gặp biến chứng nghiêm trọng khi thử làm đẹp với bột nhúng nail.

Đắp bột nhúng nail là xu hướng làm đẹp móng rất hot trong thời gian gần đây.

Bethany chia sẻ, cô đã đến tiệm làm móng để thử nghiệm phương pháp đắp bột nhúng vào ngày 17/10 vừa qua. Trong quá trình làm đẹp, thợ làm móng đã vô tình cắt phải ngón tay cô khi đang giũa móng, sau đó nhúng ngón tay vào hộp đựng bột nhúng nail để hoàn tất công việc. Một tuần sau đó, Bethany thấy xuất hiện vài đốm nhỏ xung quanh móng tay. Cô đã thử ngâm ngón tay vào rượu và peroxide và bôi loại kem không cần kê đơn nhưng không cải thiện được tình hình. 2 tuần sau đó, móng tay của Bethany bắt đầu sưng tấy, chảy máu và mủ. Cô tới bệnh viện khám và được bác sĩ chẩn đoán là nhiễm nấm.

Cô gái người Mỹ đã có trải nghiệm tệ hại khi thử trào lưu làm đẹp này.

Bác sĩ da liễu Cheryl Karcher làm việc tại New York cho biết, một trong những lý do khiến bạn bị nhiễm nấm khi làm móng tay bột nhúng là do móng tay bị thô ráp, có nguy cơ tiềm ẩn nhiễm nấm trước khi đặt vào bột nhúng nail. Các vật dụng được sử dụng trong quá trình làm móng như kéo cắt, giũa hay miếng giấy nhám để chà xát có thể gây nguy hiểm nếu không được vệ sinh và sử dụng đúng cách. Chuyên gia nhấn mạnh việc những dụng cụ này khi gây tổn thương da sẽ dẫn đến nhiễm trùng nặng.

Dịch vụ làm đẹp móng ngày một phát triển song nó cũng đi kèm với nhiều nguy cơ khi quy trình vệ sinh không đảm bảo. Chuyên gia da liễu khuyên bạn nên chọn cơ sở làm đẹp có uy tín và yêu cầu họ khử trùng tất cả các thiết bị trước khi sử dụng.

Vienne (theo Health)