MC Huyền Ny tiết lộ 7 bí quyết tránh tăng cân trong ngày Tết

Trải qua hai lần sinh nở nhưng MC Huyền Ny vẫn giữ được hình thể khiến nhiều chị em phải ao ước. Không dừng lại với vai trò MC, bà mẹ nổi tiếng còn là tiến sỹ Dược tốt nghiệp tại Mỹ đồng thời là nhà sáng lập và tổng giám đốc của công ty The New You - chuyên tư vấn, hướng dẫn về sức khỏe, làm đẹp. Chia sẻ với Ngoisao.net, Huyền Ny không ngại tiết lộ những bí quyết được chính cô áp dụng cũng như luôn tư vấn cho khách hàng nhằm giữ gìn vóc dáng, tránh tăng cân trong các dịp tiệc tùng, lễ Tết.

Sau hai lần sinh nở, Huyền Ny vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, nóng bỏng,

Chia nhỏ bữa ăn trong ngày

Người đẹp sinh năm 1985 khẳng định: "Chia nhỏ các bữa ăn trong ngày sẽ giúp cơ quan tiêu hoá được làm việc thường xuyên, không lười biếng, trì trệ. Khi cơ quan tiêu hoá làm việc tốt, dinh dưỡng được tiêu hoá liên tục thì cơ hội cho cơ thể tích mỡ sẽ giảm xuống". Khi chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, chị em cũng lưu ý không nên ăn quá no trong mỗi bữa, thời gian giữa các bữa nên cách nhau ít nhất là 2 - 3 tiếng.

Tăng cường chất xơ trong khẩu phần ăn

Chất xơ không chỉ giúp cơ thể nhanh no, no lâu mà còn là nguồn thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa, hạn chế tình trạng khó tiêu, táo bón. "Dịp Tết mọi người thường ăn uống thất thường, kém điều độ và rất dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy, đừng bỏ qua những món rau củ trên bàn tiệc, đặc biệt sẽ rất tốt nếu tiêu thụ các món này trước khi thưởng thức các món ngon khác của dịp Tết", Huyền Ny cho biết.

MC hải ngoại có hình thể không thua kém các người mẫu chuyên nghiệp.

Ăn chậm, nhai kỹ

"Ăn uống là một trong tứ khoái của cuộc đời, tuy nhiên, nhịp sống vội vã khiến người ta quên mất ăn uống là để hưởng thụ. Dịp Tết có thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi nên đừng quên ăn uống chậm rãi, thưởng thức. Việc nhai kỹ khi ăn sẽ giúp cơ quan tiêu hoá làm việc đỡ vất vả hơn và về lâu dài sẽ có nhiều lợi ích cho đường ruột", Huyền Ny lý giải.

Ăn một trái bơ mỗi ngày

Trái bơ là nguồn cung cấp chất béo tốt và chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe. Loại quả này còn rất hữu ích cho quá trình giữ dáng, giảm cân. Bạn có thể chia nhỏ trái bơ và thưởng thức như một món quà vặt trong ngày mà không hề gây tăng cân lại hỗ trợ làm đẹp da.

Uống nhiều nước trong ngày giúp cơ thể có đủ độ ẩm cần thiết, hỗ trợ giữ dáng, làm đẹp da.

Uống nước thường xuyên trong ngày

Nước đóng vai trò duy trì độ ẩm, giúp cơ quan tiêu hóa làm việc trơn tru hơn, từ đó hạn chế tích tụ mỡ thừa, độc tố trong cơ thể. MC hải ngoại còn nhấn mạnh: "Uống nước khoảng 30 phút trước mỗi bữa ăn sẽ giúp cơ thể nhanh no hơn, từ đó hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ mỗi bữa. Hơn nữa, duy trì thói quen uống nước trong ngày còn giúp làm đẹp da".

Ăn vặt thông minh

Chuẩn bị các món ăn vặt lành mạnh như hạt hướng dương, hạnh nhân, óc chó... sẽ phần nào hạn chế việc sa đà vào các loại bánh kẹo ngọt không có lợi cho cân nặng. "Nếu có ăn cũng nên hạn chế về số lượng, tránh ăn uống vô tội vạ sẽ gây tăng cân, dễ hình thành thói quen không tốt", bà mẹ nổi tiếng nhắn nhủ.

Không chỉ kết thân với yoga, Huyền Ny còn rất chăm chỉ tập gym.

Tập luyện

Là tín đồ của yoga từ nhiều năm nay cũng như nhận thấy lợi ích rõ ràng mà bộ môn này mang đến cho sức khỏe nên Huyền Ny đưa ra lời khuyên: "Dù chỉ tập với cường độ cao hay chỉ tập các động tác đơn giản thì yoga đều giúp kích thích tuần hoàn máu tốt hơn. Trên Youtube có rất nhiều các bài tập phù hợp cho mọi trình độ mà các bạn có thể thử tập tại nhà. Về lâu dài, yoga giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc hơn cũng như tác động rất tốt đến tinh thần, đặc biệt là trong guồng sống hối hả, bận rộn hiện nay". Ngoài yoga, chị em cũng có thể áp dụng các bài tập toàn thân, tập bụng từ 5 - 10 phút mỗi ngày để duy trì vóc dáng, tránh tăng cân, tích mỡ bụng trong những ngày "xả hơi".

Thảo Nhi