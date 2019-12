Làm đẹp cuối năm cần chú ý an toàn

Chị em nên tìm hiểu kỹ các dịch vụ làm đẹp, chọn nơi uy tín để tân trang nhan sắc đón Giáng sinh, năm mới, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Những tháng cuối năm là dịp để nhiều chị em tranh thủ làm đẹp trước thềm Noel, Tết Dương lịch, Tết ta. Nắm được tâm lý ấy, nhiều nơi triển khai chương trình ưu đãi lớn. Với tâm lý làm đẹp giá rẻ, tiết kiệm chi phí để bù cho những khoản chi tiêu cuối năm, loạt khuyến mãi hấp dẫn thu hút đông đảo phái đẹp đến chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Tuy nhiên chị em cần lưu ý tìm đến những địa chỉ uy tín để tránh những hậu quả không đáng có chỉ vì muốn tiết kiệm chi phí. Bên cạnh những spa, thẩm mỹ viện mang đến chương trình khuyến mãi thật sự, một số nơi lợi dụng tâm lý ham rẻ này, từ phòng mổ không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, máy móc cũ, cho đến bác sĩ tay nghề non kém... đều là lý do khiến khách hàng gặp rủi ro.

Chị em nên chọn địa chỉ uy tín làm đẹp an toàn dịp cuối năm để tránh những rủi ro không đáng có.

Bác sĩ Chew - Trưởng khoa da và thẩm mỹ không xâm lấn tại viện thẩm mỹ Khơ Thị chia sẻ: "Làm đẹp giá rẻ là nhu cầu chính đáng, nhất là vào thời điểm cuối năm. Nhưng không có nghĩa vì giá rẻ mà chị em phải đánh đổi sự an toàn, nhan sắc của bản thân vào những địa chỉ không uy tín".

Hơn 16 năm hoạt động, nổi bật với những công nghệ hiện đại trên thế giới, cùng những cái tên bảo chứng cho chất lượng dịch vụ như NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Bảo Anh, ca sĩ Dương Triệu Vũ, siêu mẫu Vũ Hà Anh... viện thẩm mỹ Khơ Thị được nhiều khách hàng lựa chọn để làm đẹp cuối năm.

Cấy tóc tự thân Hair Balance đang ưu đãi giảm 15%. Bác sĩ sử dụng 100% nang tóc thật. NSƯT Thành Lộc đã sử dụng liệu trình làm đẹp này tại viện thẩm mỹ Khơ Thị.

Cuối năm bận rộn, nhiều người không có nhiều thời gian chăm chút, làm đẹp. Hiện nay có khá nhiều công nghệ làm đẹp hiện đại. Các liệu trình chăm sóc da, điều trị từng vùng thường chỉ mất 45-90 phút. Với những ai bận rộn, có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa, giờ tan tầm hoặc cuối tuần để làm đẹp.

Nâng cơ và trẻ hóa da bằng Thermage FLX hay Ultherapy được nhiều khách hàng chọn dịp cuối năm.

Các dịch vụ như trẻ hóa da, giảm cân, chăm sóc da, điêu khắc chân mày, cấy tóc chỉ thực hiện một lần, không cần nghỉ dưỡng nên thích hợp để làm đẹp dịp cuối năm.

Nhằm tri ân khách hàng, tháng 12 này, viện thẩm mỹ Khơ Thị giảm giá lên đến 40% cho hàng loạt dịch vụ. Đồng thời, Khơ Thị miễn phí GrabCar đưa đi, đón về cho tất cả khách hàng đăng ký lịch làm đẹp. Với thông điệp "Vui Giáng sinh - Rinh Iphone Pro Max", khách hàng đến làm đẹp tại Khơ Thị sẽ có cơ hội sở hữu Iphone Pro Max và Iphone Pro giá trị. Chương trình bắt đầu áp dụng từ ngày 09/12/2019. Kết quả rút thăm sẽ được livestream và công bố trực tiếp trên Fanpage Viện thẩm mỹ Khơ Thị ngày 03/01/2020. Ngoài ra, hàng trăm phần quà hấp dẫn sẽ được trao đến khách hàng. Xem chi tiết chương trình tại đây.