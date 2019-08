Giải pháp trị mụn, thâm ở lưng và vùng nhạy cảm 0 Phương pháp dung môi thuỷ phân với công thức Mesopeel từ Tây Ban Nha giúp giải quyết nhanh tình trạng mụn lưng, thâm ở vùng nhạy cảm cho phái đẹp.

Mùa hè là dịp các cô gái thoải mái diện những bộ cánh sành điệu, khoe vóc dáng hay những bộ bikini đi biển gợi cảm, tuy nhiên, không ít người lại ngại ngùng muốn che dấu vì làn da nổi mụn, nhất là ở lưng, thậm chí là vùng kín đáo như mông.

Mụn ở lưng khiến nhiều người không dám mặc những bộ cánh hở lưng hay bikini mảnh.

Nguyên nhân gây mụn, thâm ở lưng và vùng nhạy cảm

Chuyên gia cố vấn chuyên môn của Thế giới sắc đẹp clinic & spa - bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị chia sẻ, trong số những người bị mụn có khoảng 92% tỷ lệ bị mụn ở mặt và 60% bị nổi mụn ở lưng; cổ mụn ở vùng lưng, mông hay mặt đều không khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu là do tắc nghẽn tuyến mỗ hồi, bã nhờn tích tụ, nhiễm khuẩn và tạo thành ổ mụn dưới da. Mụn cũng có thể xuất hiện do quá trình tập thể thao, mặc quần áo chật, thường xuyên mang balo... Vùng da tại đây không được thông thoáng nên dễ phát mụn, ngoài ra cũng có thể do mỹ phẩm.

"Nếu bạn thường xuyên dùng loại sữa tắm giữ ẩm, nhưng tắm không sạch, kỹ ở các vùng lưng, mông thì mụn sẽ xuất hiện càng nhiều", bác sĩ Minh Trị chia sẻ.

Giải pháp cho tình trạng mụn thâm

Với người bị mụn nhiều, giải pháp đầu tiên là tìm đến các bác sĩ da liễu để nhận được kết quả thăm khám và phân tích tổng thể lẫn chi tiết, từ đó đưa ra biện chăm sóc, xử lý phù hợp.

Một trong những phương pháp đang được ưa chuộng để trị mụn ở lưng và thâm mông là dung môi thuỷ phân với công thức Mesopeel từ Tây Ban Nha, giúp giảm tăng tiết tố bả nhỡn dưới da, giảm sưng viêm do mụn gây ra, ức chế sự hình thành hắc sắc số, thu nhỏ lỗ chân lông và bổ sung vitamin C cho làn da sáng mịn. Kết quả là làn da sạch mụn, thâm, sẹo, làm mịn và sáng vùng da sần.

Phương pháp dung môi thủy phân giúp khắc phục tình trạng mụn, thâm ở lưng, mông.

Tại Thế giới sắc đẹp, quá trình trị mụn được thực hiện theo quy chuẩn và thanh trùng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, với các cam kết như liệu trình không xâm lấn, không gây sưng tấy, không bong tróc hay bào mòn da.

Đội ngũ bác sĩ của phòng khám Thế giới sắc đẹp sẽ tư vấn phác đồ trị liệu cụ thể sau khi thăm khám da thực tế với công nghệ phân tích da Visian Gen 8 từ hãng Canfield, Mỹ - một công cụ thăm khám da tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay.

Khách hàng được chăm sóc chuyên nghiệp tại Thế giới sắc đẹp linic & spa.

Thế giới sắc đẹp không chỉ mang đến cho khách hàng làn da tươi trẻ sau khi trị liệu, mà còn chăm sóc vóc dáng thon thả và trẻ đẹp. Dịp này, Thế giới sắc đẹp dành tặng chương trình ưu đãi cho độc giả với dịch vụ trị mụn lưng, thâm mông bằng phương pháp dung môi thủy phân chỉ 850.000 đồng (giá gốc 1,5 triệu đồng). Liên hệ tư vấn và đặt lịch hẹn cùng bác sĩ qua hotline 0909.777.887 hoặc Fanpage Thegioisacdepclinic&spa.

Liên hệ: Thế giới sắc đẹp clinic & spa 8E Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

(Nguồn: Thế giới sắc đẹp clinic & spa)