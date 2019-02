Giải pháp chống tóc gãy rụng với muối hồng Himalaya 0 Với hàm lượng 30% muối hồng tự nhiên, bộ dầu gội và kem ủ Think Nature Himalaya Pink Salt cung cấp dưỡng chất, nuôi dưỡng tóc khỏe đẹp từ trong.

Muối hồng Himalaya là muối màu hồng được chiết xuất từ mỏ muối nằm gần dãy Himalaya. Các chuyên gia cho biết, đây là loại muối kết tinh do nước biển bị bao phủ bởi dung nham từ hàng trăm triệu năm. Muối này có màu hồng vì giàu khoáng chất và sắt, được đánh giá cao hơn nhờ hàm lượng chất khoáng phong phú và độ sạch tinh khiết.

Bộ dầu gội và kem ủ Himalaya Pink Salt chứa 30% muối hồng tự nhiên.

Tại Hàn Quốc, Think Nature là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên ứng dụng muối hồng Himalaya ở các sản phẩm chăm sóc tóc. Bộ sản phẩm dầu gội và kem ủ Himalaya Pink Salt của Think Nature chứa 30% muối hồng tự nhiên cung cấp nguồn dưỡng chất thiết yếu giúp da đầu khỏe mạnh, giảm lượng tóc gãy rụng, phục hồi mái tóc hư tổn do sử dụng nhiều hóa chất. Sản phẩm có hương cam chanh tươi mát với chiết xuất tinh dầu thiên nhiên của 8 loại hoa, thảo mộc và trái cây quý hiếm, loại bỏ 9 thành phần có hại và nghi ngờ có hại cho da và tóc theo tiêu chuẩn EWG (Environmental Working Group).

Quý III/2018, Phòng kiểm nghiệm P&K Skin Research Center Testing tại Hàn Quốc tiến hành một thử nghiệm quy mô lớn ở các phụ nữ 20-55 tuổi có suy nghĩ rằng tóc họ đang dần mỏng đi do gãy rụng. Ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên, họ cho biết họ khá hài lòng với khả năng giảm tới tận 77,7% lượng dầu thừa trên da đầu của dầu gội Think Nature Himalaya Pink Salt. Thử nghiệm cũng chỉ ra, dầu gội muối hồng Himalaya giúp tăng 57,3 % độ bóng của tóc, tăng 46% độ ẩm cho da đầu. Bên cạnh đó, sản phẩm chăm sóc tóc này còn có tác dụng trị gàu cũng như làm phồng tóc, giữ cho mái tóc bồng bềnh tự nhiên. Sau 4 tuần sử dụng, các khách hàng cho biết lượng tóc gãy rụng cũng như các vấn đề kích ứng da đầu giảm hẳn 33,2%.

Kết quả nghiên cứu được thực hiện tại phòng kiểm nghiệm P&K Skin Reseach Center Testing, Hàn Quốc vào tháng 9/2018. Nguồn: P&K Skin Research Center Testing.

Theo đại diện của Think Nature, dòng mỹ phẩm thiên nhiên này trở thành "top-seller" ở xứ kim chi với 240.000 chai được bán ra sau 3 tháng. Khách du lịch đến Hàn Quốc, idol nổi tiếng Kang Daniel đều lựa chọn Think Nature để chăm sóc da và tóc.

Chào đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, từ ngày 23/1 đến 4/2, Think Nature khuyến mãi tới 50% giá trị sản phẩm tại 3 cửa hàng: Think Nature Vincom Center Đồng Khởi: B1 - 17B; Think Nature Vincom Mega Mall Times City: Đ1 - K17A và Think Nature Vincom Imperia Hải Phòng: L1 - K3 - K4.

Tại Việt Nam, thương hiệu đã mở 3 cửa hàng tại Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM.

Ngoài ra, với đơn hàng từ 200.000 đồng, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng là lịch và sách ảnh từ Kang Daniel - thần tượng Hàn Quốc được yêu thích đồng thời là đại diện thương hiệu của Think Nature.

(Nguồn: Think Nature)