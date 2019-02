Dàn mỹ nhân Việt 'xông đất' spa, tân trang nhan sắc đầu năm

Công cuộc tân trang nhan sắc của "người đẹp không tuổi" còn bao gồm cả liệu trình giảm mỡ thừa bằng công nghệ cao Contri Plus. "Tết, My đã cố gắng hạn chế nhưng vẫn hơi quá đà chút xíu nên đi làm liệu trình này luôn, không để đến lúc phát tướng lên thì tuổi của My rất khó giảm", Hoa hậu chia sẻ. Xem hình ảnh trước sau giảm béo với Contri Plus.