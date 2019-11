Da sần sùi, thâm sạm hóa mịn đẹp của mẹ bỉm sữa U30

Sự thay đổi nội tiết sau tuổi 30 khiến cuộc sống của chị Trà My bị đảo lộn vì da dẻ xuống cấp. Tình trạng da sần sùi, lỗ chân lông to tập trung ở vùng chữ T và hai bên sống mũi, đổ nhiều dầu khiến da vùng này thường xuyên nổi mụn. Sau liệu trình 4 buổi phi kim căng bóng, làm sạch sâu, thải độc tố bằng than hoạt tính da chị Trà My đẹp hơn hẳn. Chị cho biết: "Cảm giác ban đầu hơi châm chích nhẹ, khi đã quen lại thấy nhẹ nhàng, thậm chí tôi còn ngủ quên trong quá trình thực hiện".