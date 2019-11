Cựu giáo viên được khen da khỏe, trẻ hơn tuổi 0 Cô Nguyễn Thị An chú trọng chế độ dinh dưỡng, chăm sóc da và vận động mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh, trẻ hơn so với tuổi 70.

Ngày 20/11 mỗi năm là dịp ý nghĩa, nhiều niềm vui với cô Nguyễn Thị An. Suốt gần bốn thập kỷ làm "người chèo đò đưa con chữ qua sông", cô được nhiều thế hệ học trò yêu mến vì vui tính, truyền đạt kiến thức dễ hiểu. Dù đã về hưu, học trò vẫn nhớ tới cô, tìm đến chúc mừng ngày nhà giáo. Mỗi lần gặp người thầy xưa, học trò lại khen cô An không thay đổi so với mấy chục năm trước.

Cô An được nhiều học trò tặng hoa, chúc mừng ngày nhà giáo dù nghỉ hưu hơn chục năm.

Mới gặp cô An lần đầu, mọi người đều đoán cô ngoài tứ tuần nhưng sự thật cô đã 70 tuổi. "Đa số ngạc nhiên khi biết tuổi thật của tôi", cô nói.

Để duy trì vẻ trẻ trung, cô An tiết lộ luôn chú trọng thói quen ăn uống và chăm sóc da. Cựu giáo chức duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, nói không với các đồ uống có cồn, có ga và thực phẩm chiên, xào... Cô còn kết hợp với các phương pháp chăm sóc tại nhà để da khỏe mạnh hơn.

Một ngày của cô bắt đầu bằng việc chăm sóc da: rửa sạch mặt, thoa tinh chất serum dưỡng da và kem chống nắng trước khi ra ngoài. Cô ít khi trang điểm, chỉ sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia UVA/UVB có hại, đồng thời dùng làm lớp nền cho da sáng hơn.

Cô An chỉ tin dùng sản phẩm chiết xuất thiên nhiên, lành tính với da.

"Tôi cẩn trọng khi dùng mỹ phẩm dưỡng da, chỉ dùng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nguyên liệu thiên nhiên và không hóa chất. Trong đó, tôi mê nhất tinh chất serum và kem chống nắng V10Plus - dòng dưỡng da gốc nước Nhật Bản", cô nói.

Các sản phẩm của V10Plus hoàn toàn là gốc nước, được sản xuất tại Nhật Bản.

Mỗi ngày, thực đơn của cô chia làm ba bữa chính và hai bữa phụ. Bữa sáng là salad và trái cây cùng bánh mì ngũ cốc, trứng... Bữa trưa gồm nhóm thực phẩm giàu vitamin và ít dầu mỡ như: cá, ức gà, thịt bò và rau củ. Bữa tối cô hạn chế ăn tinh bột, chỉ ăn rau củ và cá. Các bữa phụ trong ngày ưu tiên ăn trái cây, các loại hạt có lợi cho sức khỏe và sữa chua. Cô An cho biết uống nhiều nước và một tuần sẽ ăn chay hai ngày.

Thể thao cũng là nhân tố quyết định sự trẻ trung của cựu giáo chức 70 tuổi. Cô có thói quen vận động bằng việc đi bộ và chăm sóc nhà cửa cũng giúp cô tăng sức đề kháng. "Quan trọng nhất là tinh thần luôn vui vẻ và thoải mái. Tôi thích trò chuyện cùng con gái, cháu gái và gặp gỡ bạn bè để tạo niềm vui mỗi ngày", cô nói.

Cô An chú trọng thể thao, ăn uống để có làn da, diện mạo trẻ so với tuổi.



