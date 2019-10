Cô gái xóa bỏ biệt danh 'khỉ đột' nhờ phẫu thuật thẩm mỹ 0 Câu chuyện vượt lên số phận của Cao Thị Lan khiến nhiều người cảm động, giúp cô nhận ‘tấm vé vàng’ thẩm mỹ từ chương trình phẫu thuật miễn phí.

Cao Thị Lan sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ bị câm điếc nên phải sống tại làng trẻ SOS từ năm 6 tuổi. Trong suốt 13 năm, số lần Lan được về thăm mẹ đếm trên đầu ngón tay. Lan phải gắng bươn chải tìm việc để vươn lên nhưng mọi thứ trở nên vô vọng khi ngoại hình là rào cản lớn khiến cô nhiều lần gục ngã.

Vượt lên số phận đầy nước mắt, vòng tay nhân ái đã mang đến cho Cao Thị Lan hành trình trở về đầy nước mắt nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Năm 2018, trường hợp của Cao Thị Lan được ghi nhận và chú ý trong một chương trình thẩm mỹ miễn phí được tổ chức thường niên từ Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam. Vượt qua gần 8.000 hồ sơ đăng ký, thuyết phục ban giám khảo và hội đồng chuyên môn về câu chuyện, nghị lực vươn lên cuộc sống, tấm vé vàng phẫu thuật thẩm mỹ đã thay đổi cuộc đời cô gái trẻ.

"Nếu có phép màu, bạn sẽ ước điều gì? Còn tôi ước: Cuộc đời này không phải của mình. Tôi ghét những ánh nhìn kỳ thị, những con mắt thương hại và những kẻ gọi tôi là 'khỉ đột'. Đó là lý do vì sao tôi có mặt tại đây, cám ơn đội ngũ bác sĩ và ban tổ chức chương trình", cô gái trẻ chia sẻ.

Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Charlie Trần - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam nhận xét: "Cao Thị Lan thuộc trường hợp có hàm hô rất nặng. Đây là một khuyết điểm nghiêm trọng khiến bạn trông già hơn so với tuổi thật của mình. Đặc biệt, khuôn mặt bạn cũng rất hốc hác, mắt đã có dấu hiệu sụp. Do đó, việc chỉnh sửa khuôn mặt cho Lan sẽ rất phức tạp và tốn nhiều thời gian". Dù may mắn đưa đến cho Lan một cơ hội nhưng để tạo ra nụ cười và cái kết có hậu có câu chuyện, điều đó phụ thuộc vào sự thành công cũng như hồi phục của ca phẫu thuật.

Tuy nhiên, trường hợp của Cao thị Lan được đánh giá là ca phẫu thuật hiểm hóc và có kết quả ngoạn mục gây hiệu ứng lớn về mặt y học.

Cao Thị Lan trở nên xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Thẩm mỹ nói riêng và phẫu thuật thẩm mỹ nói chung có thể tạo ra thay đổi lớn với bất kỳ ai. Tuy nhiên, chi phí cho những ca đại phẫu không nhỏ. Vì vậỵ, sự chung tay của cộng đồng có ý nghĩa lớn, mang đến cơ hội cho những bạn trẻ khó khăn gặp rào cản ngoại hình có cơ hội nhận tấm vé miễn phí từ những chương trình thẩm mỹ uy tín.

Chia sẻ về triết lý kinh doanh, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam cho biết: "Cái đích cuối cùng của việc kiên trì mang cái đẹp đến cho đời là phải cho những hành động có ích được lan toả, để đem cái đẹp đó đến cho nhiều người".

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam)