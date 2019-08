Cách giảm bọng mỡ mắt, quầng thâm sau một liệu trình 0 Kết hợp hai công nghệ New Thermage 2019 và Meso Therapy giúp cải thiện collagen vùng mắt, khắc phục thâm quầng, bọng mỡ nhanh chóng.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, góp phần thể hiện cảm xúc của con người. Mỗi đôi mắt đều có nét đẹp riêng, tuy nhiên, vì một vài nguyên nhân khiến vùng da dưới mắt bị tổn thương, mạch máu nổi lên, tạo vết thâm quầng và bọng mỡ mắt. Điều này ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến bạn trông già hơn, gương mặt mệt mỏi, kém tươi tắn.

Quầng thâm quanh mắt khó biến mất, với nhiều trường hợp còn trở nên đậm màu và lan rộng nếu không xử lý sớm.

Quầng thâm dưới vùng mắt xuất hiện do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, hay thức khuya, thiếu ngủ, hoặc do di truyền, không chăm sóc vùng da mắt đúng cách, do đau ốm, lão hóa da.

Tình trạng quầng thâm cũng liên quan đến việc dụi mắt thường xuyên do khô giác mạc, dị ứng hay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mang thai, đọc sách khi thiếu ánh sáng hoặc đôi mắt phải làm việc quá tải.

Quầng thâm mắt hoặc nhiều bọng mỡ ở mí dưới sẽ làm mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt.

Để cải thiện quầng thâm hoặc bọng mỡ mắt, khách hàng có thể tìm hiểu hai công nghệ New Thamage 2019 và Meso Therapy tại Solar Spa.

New Themage 2019 là công nghệ tiêu chuẩn Mỹ không xâm lấn, rút ngắn thời gian xử lý tình trạng của khách hàng nhờ thuật toán cung cấp năng lượng mới, kích thước điểm lớn hơn. Do tích hợp loại đầu phát sóng "ThermaTip" RF đơn cực (tần số Radio) New Thermage 2019 sử dụng năng lượng tần số vô tuyến để tạo nhiệt, làm nóng và đi sâu bên dưới lớp mỡ, đốt cháy lớp mỡ thừa dưới mắt, giúp đánh tan bọng mỡ, hình thành collagen mới làm da căng mượt, giảm thiểu các vết nhăn lão hoá và xoá quầng thâm mắt.

Trong khi đó, Meso therapy là liệu trình kết hợp giữa liệu pháp Mesotherapy chân không cùng các dược chất vitamin thiên nhiên, thân thiện với làn da như chất chống oxy hóa, 8 amino acid, 2 khoáng chất và vitamin B6. Công nghệ giúp tái tạo lại lớp trung bì của mô dưới da, nuôi dưỡng, phục hồi làn da từ bên trong, làm đầy hốc mắt hõm sâu và phá vỡ các hắc tố đen vùng quanh mắt sau một liệu trình.

Khách hàng xóa quầng thâm, bọng mắt tại Solar Spa.

Khi kết hợp cả New Themage 2019 và Meso Therapy, kết quả xử lý quầng thâm, bọng mỡ sẽ cao hơn, lại tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Phương pháp này còn kích thích sản xuất collagen mới, giúp đôi mắt trẻ trung lâu dài.

Hai liệu pháp áp dụng kỹ thuật xung trị liệu không đau đớn, không gây chảy máu, không ảnh hưởng đến sức khoẻ.Trong quá trình áp dụng, khách hàng có thể cảm giác thoáng nóng rồi mát dần. Hầu hết khách hàng có thể trở lại hoạt động bình thường sau khi trị liệu.

Solar Spa đang có chương trình tri ân khách hàng: tặng một bộ sản phẩm dưỡng chất chăm sóc vùng da mắt tại nhà trị giá 1,5 triệu đồng khi thực hiện liệu trình giảm quầng thâm, bọng mỡ.

Liên hệ: Solar Spa 80 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (gần sân bay Tân Sơn Nhất) Điện thoại: (028) 62 747 336 - (028) 66 796 566, Website: www.solarspa.vn Hotline tư vấn: 0945 180 788. 9045 76 79 70

(Nguồn: Solar Spa)